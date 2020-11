Sci alpino, Federica Brignone: “Importante aprire gli impianti sciistici per Natale, altrimenti danno irreparabile”

Il tema sulle misure “Anti-Covid” è un evergreen in questo periodo e con l’avvicinamento del Natale l’emergenza sanitaria si lega inevitabilmente anche alle ricadute economiche che si stanno avendo.

Da questo punto di vista, la vincitrice della Coppa del Mondo di sci alpino della passata stagione e riferimento della squadra italiana, Federica Brignone ha detto la sua in un’intervista concessa all’Ansa in merito alla situazione degli impianti sciistici: “E’ molto importante che gli impianti sciistici aprano a Natale, perché sarebbe un segnale positivo per tutti. Altrimenti, con le stazioni chiuse, il danno sarebbe irreparabile. Permetterebbe alle famiglie e ai ragazzi di stare all’aria aperta, facendo nel rispetto delle regole uno sport che non è pericoloso, che permette di stare a distanza perché nello sci è difficile starsi addosso. E darebbe un segnale di positività“, ha sottolineato Brignone.

Un modo, dunque, per dare un minimo di respiro e consentire alle attività di non chiudere definitivamente: “Questo perché, oltre a consentire di fare uno sport all’aperto che fa bene e dare così a tutti una boccata d’aria, serve per l’intero settore: si rischia altrimenti che le stazioni cadano in una crisi senza fine. Tante già fanno fatica ad arrivare a fine stagione, a pareggiare i conti e Natale fa la grossa fetta. Saltando il periodo di Sant’Ambrogio la perdita è ingente, fermi a Natale sarebbe un danno irreparabile“, la chiosa di Federica.

