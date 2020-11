Sci alpino, Federica Brignone: “Il parallelo lo paragono ad un gioco, superG e gigante sono un’altra cosa”

La nazionale femminile di sci alpino si è allenata sul Diavolezza ed è pronta a partire per Lech, dove domani è in programma il primo ed unico parallelo della stagione di Coppa del Mondo. Un appuntamento che vedrà protagoniste Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Martina Peterlini, Nicol Delago, Roberta Melesi e Lara Della Mea, che cercheranno di superare prima di tutto la fase di qualificazione di domani mattina.

Queste le parole di Federica Brignone dal sito della FISI: “Sono stati due giorni di buon allenamento specifico, ma non ci sono state sfide one-to-one, come invece sarà in gara. Troppo rischioso durante l’allenamento, perché capita spesso di uscire e quindi è meglio evitare”.

Sempre Brignone sul parallelo: “La disciplina è una sfida diretta, breve, che piace al pubblico. Onestamente, se penso a discipline come la discesa, il superG e il gigante stiamo parlando di un’altra cosa. Diciamo che è il parallelo somiglia più ad un gioco, nel quale però conta tantissimo la partenza e bisogna essere molti presenti sin da subito perché non c’è nessun margine per fare errori”

Foto: LaPresse