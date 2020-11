Sci alpino, disco verde per gli slalom femminili di Levi: torna la Coppa del Mondo il 21-22 novembre

Disco verde per gli slalom di Levi, in programma nel weekend del 21-22 novembre. Il doppio appuntamento in terra finlandese, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino, andrà dunque regolarmente in scena e rappresenterà il grande ritorno del Circo Bianco a un mese di distanza dai giganti di Soelden che avevano aperto la stagione.

L’ultimo controllo della neve effettuato dalla Federazione Internazionale ha dato esito positivo e dunque la pista “Black Levi” è pronta per ospitare le due gare tra i pali stretti. Va ricordato che si tratta di eventi esclusivamente femminili, le donne scenderanno su questo pendio per la 16ma e la 17ma volta nella storia. Il programma originario che prevede una sola gara femminile da disputare il giorno precedente gli uomini è stato modificato a causa dell’emergenza sanitaria.

Contestualmente continuano i lavori di preparazione della pista austriaca “Flexenarena” di Lech: si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo per garantire la disputata dei due paralleli, posticipati al 26-27 novembre a causa della mancanza di neve. La FIS si esprimerà in maniera definitiva nei prossimi giorni.

Foto: Lapresse