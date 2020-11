Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka 2020: quanto a lungo resisterà il primato di Simon Ammann?

La seconda tappa della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci andrà in scena a Kuusamo (Finlandia), località che con l’avvento del XXI secolo è diventata un’autentica classica di inizio stagione. Infatti dopo una saltuaria apparizione in calendario nel 1996, la stazione sciistica di Ruka è assurta al ruolo di appuntamento fisso a partire dal 2002, venendo peraltro sempre collocata tra la fine di novembre e l’inizio dicembre. D’altronde non è semplice trovare location capaci di preparare con certezza un trampolino innevato in questo periodo dell’anno.

Al di là della neve assicurata, da queste parti purtroppo è una garanzia anche il vento. Infatti l’imponente trampolino denominato Rukatunturi è famigerato proprio perché soggetto ad autentici vuoti d’aria, generati dai capricci di Eolo, solito cambiare repentinamente direzione e intensità. Non sorprende che qui le competizioni siano spesso influenzate in maniera decisiva dalle condizioni atmosferiche. Lo testimonia il fatto di trovare ben 20 vincitori diversi sulle 26 gare valevoli per il massimo circuito andate in scena sinora!

Peraltro l’incidenza delle raffiche è accentuata dalle caratteristiche dell’imponente trampolino, costruito nel 1964 e ristrutturato nel 1996. Non va dimenticato come questo impianto abbia detenuto per quasi 40 anni il primato di Large Hill più grande del mondo, cedendolo poi nel 2003 al Mühlenkopfschanze di Willingen. L’installazione delle reti di protezione, avvenuta nel 2016, ha certamente attenuato le bizze del vento, senza però poterle annullare. D’altronde, giusto lo scorso anno, una delle due competizioni in programma è stata cancellata.

Il “Signore di Kuusamo” è lo svizzero Simon Ammann, a oggi l’unico uomo capace di primeggiare 3 volte. La prima nel 2008, a cui ha fatto seguito la doppietta del 2014. Considerando il trentanovenne elvetico, sono otto i saltatori in attività ad aver già vinto in questo contesto. Vantano 2 affermazioni Severin Freund (2012, 2017) e Ryoyu Kobayashi (entrambe nel 2018). Possono invece mettere sul piatto 1 successo Gregor Schlierenzauer (2013), Noriaki Kasai (2014), Domen Prevc (2016), Jernej Damjan (2017) e Daniel-Andre Tande (2019).

Se si guarda ai podi, sono invece diciannove gli uomini tuttora in azione ad aver raccolto almeno un piazzamento nella top-three. Anche questa graduatoria è comandata da Ammann, il solo a essersi issato a quota sei.

6 – AMMANN Simon [SUI] (3-1-2)

4 – FREUND Severin [GER] (2-1-1)

3 – SCHLIERENZAUER Gregor [AUT] (1-1-1)

2 – KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (2-0-0)

2 – TANDE Daniel-Andre [NOR] (1-1-0)

2 – KASAI Noriaki [JPN] (1-0-1)

2 – STOCH Kamil [POL] (0-1-1)

2 – WELLINGER Andreas [GER] (0-1-1)

1 – PREVC Domen [SLO] (1-0-0)

1 – DAMJAN Jernej [SLO] (1-0-0)

1 – VASSILIEV Dimitry [RUS] (0-1-0)

1 – KRAUS Marinus [GER] (0-1-0)

1 – ITO Daiki [JPN] (0-1-0)

1 – FORFANG Johann Andre [NOR] (0-1-0)

1 – ASCHENWALD Philipp [AUT] (0-1-0)

1 – PREVC Peter [SLO] (0-0-1)

1 – FETTNER Manuel [AUT] (0-0-1)

1 – ZYLA Piotr [POL] (0-0-1)

1 – LANISEK Anze [SLO] (0-0-1)

Volgendo invece lo sguardo ai vari movimenti nazionali, si nota come l’Austria sia ampiamente il Paese in grado di raccogliere più podi. Tuttavia negli ultimi anni la Slovenia è stata in grado di appaiarla alla voce successi.

17 (5-5-7) – AUSTRIA

10 (4-3-3) – FINLANDIA

10 (2-5-3) – GERMANIA

9 (5-0-4) – SLOVENIA

9 (3-4-2) – NORVEGIA

8 (4-2-2) – GIAPPONE

6 (3-1-2) – SVIZZERA

6 (0-4-2) – POLONIA

2 (1-0-1) – REP.CECA

1 (0-1-0) – RUSSIA

Interessante notare come, tra le Nazioni di vertice, la Polonia non sia mai riuscita a primeggiare, fermandosi però per quattro volte alla posizione d’onore. Capitolo Italia. Tra gli azzurri in attività, nessuno ha ancora ottenuto alcun genere di risultato su questo trampolino. Alex Insam ha tentato per due volte la qualificazione, mancandola in entrambi i casi.

PROGRAMMA E PALINSESTO TELEVISIVO (ORARI ITALIANI)

Venerdì 27, ore 16.45 – Qualificazione a Gara I (Diretta Eurosport dalle 16.40)

Sabato 28, ore 16.30 – Gara I (Diretta Eurosport)

Domenica 29, ore 14.00 – Qualificazione a Gara II

Domenica 29, ore 15.30 – Gara II (Diretta Eurosport dalle 15.25)

Foto: La Presse