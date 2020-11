Salto con gli sci, Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Terzo weekend di salto con gli sci in arrivo a Nizhny Tagil, dove la Coppa del Mondo approda ormai tradizionalmente dal 2014: si tratta di un trampolino piuttosto recente, ma che ha già visto nove uomini trionfare nelle dieci gare disputate.

Il più “di successo”, per così dire, è Johann Andre Forfang, che ha quattro podi su questo trampolino; il norvegese, però, non ha le due vittorie del tedesco Severin Freund, che vinse nel 2014 e 2015, unico a fare il bis. L’anno scorso a vincere sono stati il giapponese Yukiya Sato e l’austriaco Stefan Kraft. I primi due weekend della nuova stagione finora hanno visto una prevalenza del tedesco Markus Eisenbichler, ma anche i segnali positivi lanciati dall’Italia con Giovanni Bresadola. Rimane però, per Nizhny Tagil, un sostanziale dubbio: si arriverà a 50 saltatori necessari per disputare la qualificazione di venerdì? Il dubbio è più lecito di quanto possa credersi.

Le gare di Coppa del Mondo di salto con gli sci a Nizhny Tagil si disputeranno da venerdì 4, con le qualificazioni della prima, a domenica 6 dicembre, con la seconda competizione. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport, disponibile anche su DAZN, e in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito il programma completo.

COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2020-2021: NIZHNY-TAGIL

VENERDÌ 4 DICEMBRE

Ore 15:30 Qualificazioni

SABATO 5 DICEMBRE

Ore 16:30 Prima gara

DOMENICA 6 DICEMBRE

Ore 16:00 Seconda gara

COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2020-2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

