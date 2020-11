Rally Monza 2020: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Tutto è pronto per il Rally di Monza, evento che chiuderà il WRC 2020. A differenza del classico Show che da anni chiude l’attività agonistica del tempio della velocità, la manifestazione di questo week-end è inserita nel calendario del Mondiale come ultima tappa del calendario.

Lo spettacolo è assicurato nel secondo appuntamento nel Bel Paese dopo il Rally di Sardegna. La prova brianzola si sarebbe dovuta svolgere dopo la tappa in Belgio, cancellata in seguito all’emergenza sanitaria.

La particolarità del Rally di Monza 2020 è che non si limiterà a delle speciali all’interno del prestigioso autodromo. Ricordiamo infatti che nella giornata di sabato sono previste delle frazioni nella provincia di Bergamo.

Alla vigilia della gara brianzola, il gallese Elfyn Evans guida la classifica con 111 punti. Il portacolori della Toyota si presenta in Lombardia con 14 lunghezze sul transalpino Sébastien Ogier (Toyota) e 24 sul belga Thierry Neuville (Hyundai).

La corsa si svolgerà a porte chiuse per motivi di sicurezza, ma verrà garantita la copertura televisiva di alcune frazioni da parte della RAI. Sei prove verranno diffuse a tutti gli appassionati su RAI Sport + HD, cinque di queste in diretta. Come sempre sul sito del WRC, a pagamento, sarà possibile assistere alla diretta di tutte le prove dopo la sottoscrizione di un abbonamento.

PROGRAMMA RALLY MONZA 2020

Programma RAI Sport + HD

Giovedì 3 dicembre

Ore 14.00 – PS1

Venerdì dicembre

Ore 12.30 – PS4

Ore 15.00 – PS5

Sabato 5 dicembre

Ore 9.00 – PS8

Ore 14.30 PS11

Domenica 6 dicembre

Ore 15.00 (differita) – PS16 Power Stage

DOVE SEGUIRE IL RALLY DI MONZA 2020

Diretta su RAI Sport + HD

Foto: LaPresse