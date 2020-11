Russia-Italia basket: programma, orario, tv. Qualificazioni Europei 2022

Lunedì, 30 novembre, nella bolla di Tallin andrà in scena il match tra l’Italbasket e la Russia, valido per la quarta giornata del torneo di qualificazione per gli Europei di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Quarto turno del torneo di qualificazione per Eurobasket 2022 e Italia che affronta la Russia. L’Italia partecipa al torneo nonostante sia già qualificata alla fase finale del torneo continentale, in quanto Paese ospitante, e che arriva all’appuntamento dopo la vittoria nel match d’andata per 83-64 e dopo che il match di sabato contro la Macedonia del Nord è stato annullato per tre positività per Covid-19 nelle fila avversarie e verrà recuperato appena possibile.

Meo Sacchetti ha scelto una rosa giovane, con ben cinque esordienti, sfruttando queste occasioni per puntare ad ampliare la rosa tra cui potrà scegliere quando il parquet diventerà bollente e in palio ci sarà il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Di contro, invece, il match di oggi è molto importante per i russi che ieri hanno battuto nettamente l’Estonia e hanno temporaneamente affiancato l’Italia in classifica (ma con un match in più).

Il match tra Russia e Italia inizierà alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

RUSSIA-ITALIA: ORARIO, TV E STREAMING

Lunedì 30 novembre

Ore 15.00: Russia – Italia

Diretta tv – Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Diretta streaming – Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

