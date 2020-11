Rugby, Tri Nations: Argentina-Nuova Zelanda, gli All Blacks vogliono la rivincita

Si disputa domenica mattina il match tra Argentina e Nuova Zelanda, valevole per la quinta giornata del Tri Nations 2020, la versione ridotta della Rugby Championship causa l’assenza del Sudafrica. E il Tri Nations si sta dimostrando molto più equilibrato di quel che si poteva pensare alla vigilia, con All Blacks, Pumas e Australia in piena corsa per il titolo a due giornate dalla fine.

Le tre squadre, infatti, sono appaiate a 6 punti in classifica, ma gli argentini devono giocare un match in più, mentre gli All Blacks arrivano da due sconfitte consecutive, quella contro i Wallabies e quella, storica, proprio contro i sudamericani di due settimane fa. E i ragazzi di Ian Foster sono chiamati a vendicare il 15-25 del terzo turno, sia per l’onore sia per non essere già esclusi dalla corsa per il titolo.

Loading...

Loading...

Tre i cambi decisi dalla Nuova Zelanda rispetto al ko di due settimane fa e, ma non è un caso, tutte le novità riguardano il pacchetto di mischia, cioè dove gli All Blacks hanno sofferto tantissimo. In prima linea arriva Nepo Laulala, che farà coppia come pilone con Joe Moody, che raggiunge i 50 caps in carriera. In seconda linea viene scelto Scott Barrett, mentre in terza linea c’è Akira Ioane. Basterà per avere la meglio dei Pumas?

Foto: LaPresse