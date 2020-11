Rugby, Tri Nations 2020: All Blacks, con l’Argentina per tornare a vincere

Si disputa sabato mattina, alle 7.10 ora italiana, il terzo turno del Tri Nations 2020, la versione ridotta del Rugby Championship, e in campo scenderanno la Nuova Zelanda e l’Argentina. Per gli All Blacks l’occasione per tornare a vincere dopo il ko con l’Australia, mentre i Pumas sono al primo impegno ufficiale del 2020.

Proprio la diversa preparazione atletica potrebbe fare la differenza fin da subito al Bankwest Stadium di Parramatta, con gli All Blacks che nelle ultime settimane hanno affrontato quattro volte i Wallabies, mentre l’Argentina arriverà senza minuti di gioco nelle gambe. C’è, poi, la tradizione. La Nuova Zelanda è ancora imbattuta contro i Pumas, con 34 vittorie e un pareggio nei precedenti tra le due squadre.

Loading...

Loading...

Negli ultimi quattro anni gli All Blacks hanno battuto l’Argentina sette volte, con una differenza media di 20 punti, ma l’anno scorso a Buenos Aires la Nuova Zelanda ha sofferto, imponendosi solo per 16-20. Ian Foster, dunque, sa che il match di domani mattina non sarà una formalità e, per questo, ha scelto una formazione di qualità, con i ritorni di elementi chiave come Aaron Smith e Richie Mo’unga in mediana.

Di contro, invece, l’Argentina si presenta a Sydney con un gradito ritorno, cioè la forte ala Juan Imhoff che vestirà di nuovo la maglia dei Pumas dopo l’ultima apparizione durante la Coppa del Mondo del 2015 in Inghilterra. Interessante anche l’esordio del centro Santiago Chocobares, mentre viene confermata l’esperta mediana formata da Nicolás Sánchez e Tomás Cubelli.

Foto: LaPresse