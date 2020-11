Rugby, TOP10 2020-2021: vittorie per Rovigo e Valorugby negli unici match disputati nella prima giornata

Soltanto due i match disputati nella prima giornata del TOP 10 di rugby: vittorie interne per il Rovigo, che supera per 37-17 il Viadana, ottenendo anche il punto di bonus aggiuntivo, e per il Valorugby, che batte per 25-16 il Colorno, senza però riuscire a marcare quattro mete. Rinviate invece Calvisano-Mogliano, Piacenza-Padova e Lazio Fiamme Oro.

Questi i risultati della prima giornata di campionato:

Loading...

Loading...

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 37 – 17 (5-0)

Valorugby Emilia v HBS Colorno 25-15 (4-0)

Sono state rinviate a data da destinarsi le seguenti partite:

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969

Sitav Rugby Lyons v Argos Petrarca Rugby

S.S. Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby

Questa la classifica dopo la prima giornata:

FEMI-CZ Rovigo 5 punti; Valorugby Emilia 4; Kawasaki Robot Calvisano*, Mogliano Rugby 1969*, Sitav Rugby Lyons*, Argos Petrarca Rugby*, S.S. Lazio Rugby 1927*, Fiamme Oro Rugby*, HBS Colorno, Rugby Viadana 1970 0. *una partita in meno

Questo il programma della seconda giornata di campionato in programma sabato 14 novembre:

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

Mogliano Rugby 1969 v FEMI-CZ Rovigo

HBS Colorno v Kawasaki Robot Calvisano

Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons

Argos Petrarca Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Sabato 7 novembre 2020

PERONI TOP10 – I giornata

Valorugby Emilia v HBS Colorno 25-16 (18-9)

Marcatori: p.t. 7’ c.p. Kearns (0-3), 11’ m. Conforti (5-3), 17’ c.p. Kearns (5-6), 21’ c.p. Farolini (8-6), 34’ c.p. Kearns (8-9) , 36’ c.p. Farolini (11-9), 39’ m. Luus tr. Farolini (18-9); s.t. 46’ m. Mordacci tr. Farolini (25-9), 70’ m. Goegan tr. Van Tonder (25-16).

Valorugby Emilia: Farolini; Leaupepe, Vaega, Majstorovic, Paletta; Newton, Chillon; Mordacci (cap), Conforti (78’ Rimpelli), Ruffolo; Devodier (58’ Gerosa), Dell’Acqua; Chistolini (77’ Romano), Luus, Sanavia (77’ Quaranta). All. Manghi

HBS Colorno: Van Tonder; Bronzini (71’ Silva F), Balocchi, Chibalie, Gesi (78’ Pasini); Kearns (43’ Ceresini), Raffaele; Mozzato, Sarto (cap), Sapuppo (60’ Mannelli); Chiappini, Parolo (43’ Granieri); Alvarado (71’ Chalonec), Silva M (38’- 40’ Goegan)(56’ Goegan), Gemma (41’ Singh). All. Prestera

Arb.: Piardi (Brescia)

AA1 Merli (Jesi), AA2 Pellegrino (Reggio Emilia)

Quarto Uomo: Sergi (Bologna)

Cartellini: al 61’ giallo a Chiappini (HBS Colorno) e rosso a Ruffolo (Valorugby Emilia)

Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 4/5 ; Kearns (HBS Colorno) 3/3, Van Tonder (HBS Colorno) 1/2

Note: giornata soleggiata con circa 16 gradi. Partita disputata in assenza di pubblico.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 4 , HBS Colorno 0

Player of the Match: Angelo Leaupepe (Valorugby Emilia)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 7 novembre 2020

Peroni TOP10, I giornata

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 37-17 (11-10)

Marcatori: p.t. 3’ m. Caila (0-5), 8’ m. Ciofani (0-10), 13’ c.p. Borin (3-10), 36’ c.p. Borin (6-10), 38’ m. Moscardi (11-10); s.t. 49’ m. Citton tr. Borin (18-10), 54’ m. Ribaldi tr. Ceballos (17-18), 67’ m. Borin tr. Cozzi (25-17), 80’ m. Nicotera tr. Cozzi (32-17), 84’ m. Moscardi (37-17).

FEMI-CZ Rovigo: Borin; Cioffi, Moscardi, Modena (47’ Cozzi), Mastandrea; Antl, Citton; Greeff (60’ Lubian) , Sironi (41’ Vian), Ruggeri; Canali, Ferro (cap.); Brandolini (41’ Swanepoel), Momberg (41’ Nicotera), Rossi (41’ Leccioli). A disposizione: Steolo, Visentin.

all. Casellato

Rugby Viadana 1970: Apperley, Bientinesi, Ceballos, Paternieri M., Ciofani, Ferrarini, Jelic, Casado Sandri, Denti And. (cap.), Cosi (59’ Wagenpfeil), Caila, Schinchirimini (65’ Grassi), Novindi, Silvestri (53’ Ribaldi), Schiavon (42’ Denti Ant.). A disposizione: Fiorentini, Cafarra, Leonardi, Ferro.

All. Fernandez

arb.: Gnecchi (Brescia)

AA1 Munarini (Parma), AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Selmi (Brescia)

Calciatori: Borin(FEMI-CZ Rovigo) 3/ 4, Cozzi (FEMI-CZ Rovigo) 2/ 2 ; Ceballos (Rugby Viadana 1970) 1/3

Note: giornata di sole, circa 18 gradi. Partita a porte chiuse.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5;Rugby Viadana 1970 0

Player of the Match: Matteo Canali (FEMI-CZ Rovigo)

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Nazzareno Marangon LPS