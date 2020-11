Rugby, TOP10 2020-2021: monca anche la seconda giornata. Tre i match rinviati

Dopo i due match disputati ed i tre rinvii registrati nella prima giornata del TOP 10 di rugby, al momento lo scenario è il medesimo per il programma del secondo turno, che andrà in scena domani, sabato 14 novembre: rinviate Colorno-Calvisano, Viadana-Valorugby e Padova-Lazio, alle ore 15.00 i restanti due match, ovvero Mogliano-Rovigo e Fiamme Oro-Piacenza.

Intanto è arrivato il comunicato del giudice sportivo: il Valorugby, vittorioso senza bonus offensivo nella prima uscita contro il Colorno, dovrà fare a meno di Edoardo Ruffolo, che è stato squalificato per sei settimane dopo l’espulsione rimediata nel match d’apertura per aver colpito un avversario con una testata. Starà fuori fino al 19 dicembre compreso.

Peroni TOP10 – II giornata – 14.11.2020

Ore 14.30

HBS Colorno v Kawasaki Robot Calvisano RINVIATA

arb. Angelucci (Livorno)

g.d.l. Munarini (Parma), Pellegrino (Reggio Emilia)

Quarto uomo: Negro (Modena)

Ore 15.00

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia RINVIATA

arb. Bottino (Roma)

g.d.l. Trentin (Lecco), Imbriaco (Bologna)

Quarto uomo: Marrazzo (Modena)

Mogliano Rugby 1969 v Femi-CZ Rovigo regolarmente in programma

arb. Vedovelli (Sondrio)

g.d.l. Favaro (Venezia), Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Cusano (Vicenza)

Fiamme Oro Rugby v Sitav Lyons Piacenza regolarmente in programma

arb. Spadoni (Padova)

g.d.l. D’Elia (Bari), Pacifico (Benevento)

Quarto uomo: Salierno (Napoli)

Argos Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927 RINVIATA

arb. Liperini (Livorno)

g.d.l. Frasson (Treviso), Russo (Treviso)

Quarto uomo: Vianello (Treviso)

Risultati prima giornata

VALORUGBY EMILIA SSD ARL – RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD 25 – 16

RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD – RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL 37 – 17

KAWASAKI RUGBY CALVISANO – MOGLIANO RUGBY 1969 SSD ARL RINVIATA D’UFFICIO

ASD RUGBY LYONS – RUGBY PETRARCA SRL S.D. RINVIATA D’UFFICIO

POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD – G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA RINVIATA D’UFFICIO

Classifica dopo la prima giornata

RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD 5

VALORUGBY EMILIA SSD ARL 4

ASD RUGBY LYONS 0 *

POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD 0 *

G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA 0 *

KAWASAKI RUGBY CALVISANO 0 *

RUGBY PETRARCA SRL S.D. 0 *

MOGLIANO RUGBY 1969 SSD ARL 0 *

RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD 0

RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL 0

* = una gara in meno

Foto: Alessio Tarpini LPS