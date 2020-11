NBA 2020-2021, Russell Westbrook piace particolarmente ai New York Knicks

Russell Westbrook è in rotta con gli Houston Rockets, ma la fila delle pretendenti per l’MVP della stagione 2016-2017 non è particolarmente lunga. L’ex giocatore degli Oklahoma City Thunder, infatti, ha ancora due anni di contratto più una player option per il 2022-2023 a oltre quaranta milioni di dollari cadauno. Un salario esorbitante se messo in relazione al fatto che The Brodie, nelle ultime stagioni, è sembrato aver iniziato una fisiologica fase di declino.

Secondo quanto riporta l’insider Marc Stein, però, sul giocatore ci sarebbero i New York Knicks. Il sodalizio della Grande Mela viene ormai da anni di mediocrità, infatti non fanno in playoff dal 2013. Proprio quell’annata, inoltre, nella quale i Knicks erano guidati da Carmelo Anthony, poi compagno di squadra di Westbrook a OKC, è stata l’unica, nel nuovo millennio, nella quale New York ha superato il primo turno alla post season.

I Knicks non dovrebbero avere troppi problemi ad assorbire il contratto di Westbrook, ma viene da chiedersi quali contropartite possano offrire a Houston. I Rockets, i quali, al momento, non hanno intenzione di cedere l’altra loro stella, James Harden, infatti, probabilmente cercano qualche giocatore che possa dare un apporto immediato alla loro causa. I Knicks, invece, oltre a Julius Randle, contropartita interessante, ma con un anno di contratto di troppo (scade nel 2022), possono offire solo giovani che, al momento, hanno dimostrato poco o nulla.

Foto: Lapresse