Rugby, Pro 14: Munster dilaga senza problemi, Zebre abbattute in 40 minuti

Partita senza storia a Limerick, dove il Munster soffre forse poco meno di mezz’ora, si vede una meta annullata, perde Gallagher per infortunio, ma poi scappa via, conquista il bonus offensivo allo scadere del primo tempo e, così, chiude la pratica Zebre.

Parte in attacco la squadra ospite, ma quando Munster domina la mischia i padroni di casa si possono spingere finalmente nella metà campo bianconera. Così dopo otto minuti il Munster parte della touche, palla all’apertura che con un calcetto beffa la difesa delle Zebre, palla in mano a Goggin che schiaccia senza problemi e irlandesi avanti 7-0. Reagisce la squadra di Bradley, spinge palla in mano, conquista una punizione e Paolo Pescetto va sulla piazzola e le Zebre accorciano la distanze. Un errore di handling dei padroni di casa rimettono le Zebre sul piede avanzante e arrivano quasi in meta, ma l’ala bianconera viene portato fuori dal campo.

Un fuorigioco riporta il Munster nei 22 delle Zebre all’inizio del secondo quarto di gioco. E arriva la seconda meta, fotocopia della prima. Touche, palla ad Hanrahan, calcetto vicino ai pali, difesa fuori posizione e Gallagher afferra l’ovale e schiaccia. Ma il TMO annulla perché il pallone è stato perso prima di venir schiacciato e nell’azione Gallagher si infortuna anche alla spalla e deve uscire. Soffre troppo in mischia chiusa la squadra di Parma, ma il Munster non ne approfitta, mancando in altre due occasioni una facile meta. Insiste la squadra di casa e al 27’ finalmente sfonda con un’azione di forza di de Allende che schiaccia e Munster che va sul 14-3. Continua ad attacca il Munster, che vuole mettere al sicuro il risultato già nel primo tempo. E la mischia è nuovamente decisiva, con l’arbitro che al 37’ dà meta di punizione ai ragazzi di Limerick e cartellino giallo a Lorenzo Masselli. E a tempo scaduto, in superiorità numerica, ecco che arriva la meta del bonus per gli irlandesi. Partenza veloce di Goggin, palla passata a Sweetnam che schiaccia e si va al riposo sul 28-3 per i padroni di casa.

Non cambia la musica a inizio ripresa e bastano 4 minuti a Munster per marcare la quinta meta. Palla a Goggin che la passa ad Hanrahan che libera McCarthy, il quale ricambia il favore, palla all’apertura che schiaccia e irlandesi che volano sul 35-3. Altri due minuti e de Allende concede il bis sfondando centralmente, senza opposizione della difesa bianconera, ma ancora una volta il TMO annulla per una palese ostruzione. Prova una reazione la squadra ospite, conquista una punizione piazzabile, ma Pescetto va in touche. Sempre fallosi gli irlandesi, con le Zebre che insistono, ma alla fine non riescono a concretizzare e sul ribaltamento di fronte rischia di segnare Munster, ma un avanti forzato dal placcaggio di Pierre Bruno nega la marcatura. Marcatura che arriva al 57’, quando da una punizione battuta vicino alla linea di meta la palla arriva a French che schiaccia al largo per il 42-3. L’ultimo quarto ha così poco da raccontare, se si esclude la meta di Casey a un minuto dalla fine, il cartellino giallo a Gabriele Venditti per un placcaggio pericoloso e la meta finale di Thomas Haern a tempo scaduto per il 52-3 finale.

