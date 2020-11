Rugby, Pro 14: le Zebre tentano il colpaccio a Llanelli

Tornano in campo domenica le Zebre e lo fanno dopo la prima, bella, vittoria stagionale al Lanfranchi contro gli Ospreys. Ancora dei gallesi sulla strada del XV di Michael Bradley che vanno a fare visita agli Scarlets di Llanelli in un match sicuramente non facile.

Come detto, i bianconeri hanno conquistato la vittoria all’ultimo turno e lo hanno fatto in maniera convincente. Contro gli Ospreys si è vista una squadra capace di imporre il proprio ritmo, attenta in fase difensiva e aggressiva e fantasiosa palla in mano. Le note negative sono arrivate nella ripresa, quando il calo di ritmo ha favorito i gallesi che sono arrivati letteralmente a un metro dal successo, perdendo il possesso dell’ultimo ovale a un passo dalla meta. Per Rizzi e compagni, dunque, la necessità di resiste 80 minuti a Llanelli per provare il colpaccio.

Anche gli Scarlets arrivano all’appuntamento con una vittoria e tre sconfitte, con l’unico successo arrivato proprio in Italia, per 3-10 contro la Benetton Treviso. I gallesi in questo avvio di stagione hanno dimostrato di essere più pericolosi in difesa (solo 29 punti subiti negli ultimi 3 incontri, nove negli ultimi 2), mentre faticano troppo in attacco, con 20 punti realizzati nelle ultime tre partite. Sarà proprio sulla sterilità offensiva dei gallesi che le Zebre dovranno puntare per provare a vincere a Llanelli.

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS