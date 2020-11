Rugby, Pro 14 2020-2021: beffa allo scadere per Benetton Treviso, Ospreys si impone 24-22

Una beffa allo scadere, al termine di una partita giocata davvero benissimo. Esce sconfitta la Benetton Treviso dal St Helens’ di Swansea: trasferta arrembante per i Leoni che però perdono per 24-22 in casa dell’Ospreys nella quinta partita per loro nel Pro 14 2020-2021 di rugby. Manca ancora un successo alla franchigia tricolore, ma la performance fa ben sperare.

Il gran protagonista è ovviamente uno strepitoso Hame Faiva che mette a segno tre mete. Un cartellino giallo per Filippo Alongi al 77′ però dà la spinta ai padroni di casa che completano la rimonta con una meta allo scadere di Lake (trasformata, con i due punti che sono valsi la vittoria).

Tabellino

3’ meta Ifan Phillips tr. Myler (7-0), 12’ meta Faiva tr. Keatley (7-7), 40’ c.p. Myler (10-7), 44’ meta Faiva (10-12) 49’ c.p. Keatley (10-15), 58’ meta Faiva tr. Keatley (10-22), 72’ meta Venter tr. Myler (17-22), 79’ meta Lake tr. Myler (24-22).

Cartellini: 2’ giallo Jayden Hayward (Benetton), 53’ rosso Gareth Evans (Ospreys), 77’ giallo Filippo Alongi (Benetton Rugby)

Man of the match: Hame Faiva (Benetton Rugby)

Ospreys: 15 Mat Protheroe, 14 George North, 13 Tiaan Thomas-Wheeler, 12 Keiran Williams, 11 Luke Morgan, 10 Stephen Myler, 9 Reuben Morgan-Williams, 8 Gareth Evans, 7 Dan Lydiate (c), 6 Will Griffiths, 5 Rhys Davies, 4 Adam Beard, 3 Tom Botha, 2 Ifan Phillips, 1 Gareth Thomas

Panchina: 16 Dewi Lake, 17 Rhodri Jones, 18 Ma’afu Fia, 19 Lloyd Ashley, 20 Olly Cracknell, 21 Sam Cross, 22 Shaun Venter, 23 Josh Thomas

Benetton: 15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Joaquin Riera, 12 Tommaso Benvenuti, 11 Monty Ioane, 10 Ian Keatley, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Marco Barbini, 7 Michele Lamaro, 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Irné Herbst, 3 Tiziano Pasquali, 2 Hame Faiva, 1 Cherif Traoré

Panchina: 16 Tomas Baravalle, 17 Thomas Gallo, 18 Filippo Alongi, 19 Riccardo Favretto, 20 Alberto Sgarbi, 21 Callum Braley, 22 Luca Petrozzi, 23 Leonardo Sarto

