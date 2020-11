Rugby, Giulio Bisegni dà l’addio alla Nazionale

Novità arrivano per la Nazionale italiana di rugby. Giulio Bisegni, attuale trequarti delle Zebre e con 16 presenze tra il 2015 e il 2020 tra le fila della selezione del Bel Paese, ha annunciato l’addio alla maglia azzurra. Classe 1992 e cresciuto nella Lazio, il rugbista ha preso questa decisione dopo una lunga riflessione, come riportato dall’Ansa, per dedicarsi con tutte le sue forza al proprio club e alla propria vita familiare.

“A 28 anni sento di aver dato tutto ciò che potevo alla maglia dell’Italia e oggi le priorità sono costituite dalla mia vita privata, dalle Zebre e dal completamento del mio percorso universitario. E’ stata una scelta difficile, ma ragionata. Ricordo perfettamente ogni istante del mio esordio a Twickenham il 14 febbraio del 2015. Trovarsi a 23 anni nel tempio del rugby contro una delle squadre più forti al mondo non capita tutti i giorni. Ho amato profondamente ogni giorno vissuto in ritiro con la maglia azzurra, e sono grato per tutte le opportunità che mi sono state concesse. L’ambiente della Nazionale mi ha permesso di vivere esperienze dal punto di vista umano e professionale che resteranno un ricordo indelebile, e ho realizzato il sogno di partecipare ad un Mondiale. Sarò il primo tifoso degli azzurri e sono orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo“, le parole di Bisegni.

Foto: LaPresse