Rugby, Autumn Nations Cup 2020: Francia-Fiji, il match è stato cancellato

La prima giornata dell’Autumn Nations Cup 2020 di rugby non inizia sotto i migliori auspici. Il match che si sarebbe dovuta giocare domenica tra Francia e Fiji, valida per il Girone B (quello dell’Italia) è stato infatti cancellato a causa di alcune positività riscontrate nel gruppo della formazione isolana.

Una decisione questa del Board del 6 Nazioni, organo che si occupa della gestione del torneo, che complica e non poco le cose, anche perché si è già venuti a conoscenza del fatto che non ci sarà alcun recupero, visto che i tempi sono troppo stretti e ravvicinati per qualsiasi slittamento di calendario.

Lunedì prossimo, 16 novembre, è atteso un comunicato per cercare di capire come gli organizzatori classificheranno la partita a livello di risultato e quanti punti verranno assegnati al team europeo e a quello del Pacifico nella graduatoria generale della pool dove vi sono Italia e Scozia, che invece si affronteranno domani regolarmente all’Artemio Franchi di Firenze.

Nel frattempo le Fiji continueranno il loro processo di isolamento, nel tentativo di negativizzare il maggior numero di atleti e rendersi disponibili in vista dei prossimi impegni della Autumn Nations Cup 2020.

Foto: Lapresse