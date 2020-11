Roma-Cluj oggi: orario, tv, streaming, probabili formazioni Europa League

Roma-Cluj oggi: un’altra notte di straordinaria importanza in questa Europa League 2020-2021. Allo stadio Olimpico va infatti in scena la terza giornata della fase a gironi, che nel Gruppo A mette di fronte i giallorossi di Paulo Fonseca ai romeni di Dan Petrescu, vecchia conoscenza peraltro del calcio nostrano (da giocatore in Foggia e Genoa).

Tutte e due le squadre – dopo 180′ di gioco – sono in vetta alla classifica del proprio raggruppamento, appaiate a 4 punti (per effetto di una vittoria e un pareggio): vincere lo scontro diretto diventa per i capitolini quanto mai fondamentale per avvicinare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, ma farlo non sarà facile. Chi la spunterà nel primo dei due testa a testa che vedremo fra questa e la prossima settimana? La parola al campo.

La gara Roma-Cluj si giocherà giovedì 5 novembre. Il match, valido per la terza giornata della fase a gironi (Gruppo A) dell’Europa League di calcio inizierà alle ore 18.55. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 ed in streaming su Sky Go e Now TV.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CLUJ

ROMA (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 20 Fazio, 24 Kumbulla, 5 Jesus; 33 Peres, 14 Villar, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 31 Mkhitaryan; 21 Borja Mayoral.

A disposizione: 83 Mirante, 3 Ibanez , 6 Smalling, 2 Karsdorp, 17 Veretout, 17 Pedro, 9 Dzeko.

CLUJ (4-2-3-1): 34 Balgradean; 16 Susic, 4 Manea, 13 Ciobotariu, 45 Camora; 28 Hoban, 8 Djokovic; 99 Rondon, 7 Paun, 10 Deac; 22 Debeljuh.

A disposizione: 5 Soares, 6 Aurélio, 9 Omrani, 11 Pereira, 12 Sandomierski, 14 Latovlevici, 18 Costache, 29 Murariu, 74 Rus, 94 Itu, 98 Carnat.

PROGRAMMA ROMA-CLUJ

Giovedì 5 novembre, ore 18.55

Roma-Cluj

Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

