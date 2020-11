Rally, Supercoppa Wrc Italia 2020: vince Corrado Fontana

Si è conclusa la due giorni rallystica del triangolo lariano, prova valida per la finale nazionale del Rally Cup Italia 2020 e per la Supercoppa Wrc Italia 2020. Venerdì mattina ha preso il via lo shakedown da Como a San Fermo della Battaglia, di 1,7 km, e a seguire nel tardo pomeriggio la prima prova speciale di 9,06 km all’Alpe Grande. Sabato di buon mattino la seconda prova speciale di 15 km con partenza da Sormano e l’insidiosissima discesa finale a Nesso, e la classicissima Bellagio-Magreglio di 11.2 km, prova da ripetersi due volte.

Ai nastri di partenza 215 equipaggi, dopo 75 km di prove speciali i padroni di casa Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai i20 wrc si sono aggiudicati la Supercoppa Wrc Italia 2020, con il tempo di 44’31”8. Seconda piazza per l’equipaggio della scuderia DMax Suisse Mirko Puricelli-Massimo Chipponi (Citroen Ds3 wrc), a 2’20″9, infine sul gradino più basso del podio Luigi Fontana-Giovanni Agnese (Hyundai I20 wrc), a 4’38″1.

Loading...

Loading...

Trionfo dei fratelli messinesi Andrea e Giuseppe Nucita, portacolori della scuderia Bluthunder, su Hyundai i20 R5 del team PromoRacing, nella Finale della Rally Cup Italia in 44’53″0. Al secondo posto il bresciano Luca Bottarelli (Skoda Fabia) a 2″5, mentre il pavese Giacomo Scattolon (Skoda Fabia) è terzo a 17″0.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo