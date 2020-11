Pentathlon, Irene Prampolini positiva al Covid-19. L’annuncio sui social

“Ebbene sì, ieri sono risultata positiva al Covid-19. Ero consapevole nonostante tutte le precauzioni sempre prese, che prima o poi sarebbe toccato anche a me. È bastardo soprattutto per noi atleti. Ho affrontato una settimana di allenamenti straziante dal punto di vista fisico, stanchezza e dolori muscolari. Nel weekend è arrivata la febbre, il mal di testa che non ti abbandona neanche a pagarlo e un mal d’ossa che forse è meglio finire sotto un camion. Da questa mattina ho perso odori e sapori quindi Si ci sono dentro fino in fondo sperando di non peggiorare. So di essere forte, d’altronde nella vita non faccio altro che combattere tutti i giorni e superare nuove sfide. Questa sarà una di quelle. Sono sicura che torneremo ad abbracciarci, baciarci e sorridere con le persone che amiamo e che forse prima sottovalutavamo quanto queste sono importanti per la tua vita“.

Con queste parole via social, Irene Prampolini, atleta della Nazionale italiana di pentathlon, ha annunciato sui social la sua positività al Covid-19. Una situazione complessa per lei, non facile da gestire sia per le questioni tipicamente fisiche che per le ripercussioni sociali. Il Coronavirus, del resto, non ha guardato e non guarderà mai in faccia a nessuno ed ecco che in un modo o nell’altro un po’ tutti siamo esposti. La speranza è che l’azzurra possa uscire in fretta da questa situazione e nello stesso tempo questo periodo buio duri il meno possibile per tornare una qualsivoglia normalità.

