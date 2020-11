Pattinaggio di figura: Sinitsina-Katsalapov trionfano nella danza alla Rostelecom Cup 2020, secondi Zagorski-Guerreiro

Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov hanno vinto senza particolari patemi la gara della danza sul ghiaccio della Rostelecom Cup 2020, terzo appuntamento del Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio di figura in scena questa settimana presso la Mega Sport Arena di Mosca (Russia).

I danzatori hanno dominato in lungo e in largo anche il segmento più lungo, presentando per la prima volta in assoluto il nuovo libero interpretato su una selezione di musiche di Michael Jackson: un programma davvero molto interessante soprattutto in prospettiva futura quello degli allievi di Alexander Zhulin che hanno abbracciato nella prima parte il lato più morbido del Re del Pop, impressionando praticamente in ogni elemento; intrigante la posizione nella sequenza di twizzles, originali i sollevamenti – con particolare pregio in quello curve e stationary – per non parlare della sequenza di passi in serpentina, chiamata di livello quattro come il resto delle difficoltà ad eccezione della serie su un piede in parallelo (livello 3). Seppur con una seconda parte più esplosiva e ammiccante un po’ scarica e certamente da affinare, esame superato per i Campioni Europei in carica che hanno preso il largo raccogliendo 126.38 (68.18, 58.20) per 217.06.

Al secondo posto come prevedibile si sono piazzati Tiffani Zagorski-Jonathan Guerreiro, terza forza in ordine gerarchico dopo Stepanova-Bukin, i quali hanno eseguito una prova positiva valutata complessivamente 122.45 (67.49, 54.96) per 206.91, punteggio con cui hanno potuto tenere sotto controllo Anastasia Skoptcova-Kiril Aleshin, sorpresa della tappa, terzi con 119.50 (66.58, 52.92) per 199.25.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

1 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV RUS 217.51 1 1 2 Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO RUS 206.91 2 2 3 Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN RUS 199.25 3 3 4 Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN RUS 193.18 5 4 5 Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN RUS 191.00 4 5 6 Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 188.25 6 6 7 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 182.56 7 7 8 Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS HUN 163.65 8 8 9 Ekaterina MIRONOVA / Evgenii USTENKO RUS 152.14 9 9 10 Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK BLR 146.38 10 10

