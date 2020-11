Pattinaggio artistico: Yuzuru Hanyu presente ai Campionati Nazionali Giapponesi? Gli appassionati sperano

Il pluri Campione Olimpico Yuzuru Hanyu, monumento vivente del pattinaggio artistico, potrebbe fare il suo debutto stagionale nel mese di dicembre in occasione dell‘ottantanovesima edizione dei Campionati Nazionali Giapponesi, in programma dal 24 al 27 dicembre presso la Big Hat Arena di Nagano. La notizia è emersa nelle ore mattutine italiane di martedì 25 novembre.

Il nominativo del ragazzo di Sendai infatti compare regolarmente nella lista ufficiale dei partecipanti alla rassegna. Questo dato però, è doveroso precisarlo, non implica automaticamente la sua presenza; ci sono infatti due precedenti recenti in merito nel 2017 e nel 2018, due annate in cui l’alieno alla fine scelse di non prendere parte all’evento nonostante la sua iscrizione precedente. Per questo motivo toccherà ancora attendere alcuni giorni per apprendere quale sarà la decisione definitiva del pattinatore.

Loading...

Loading...

L’allievo di Brian Orser, che ha volontariamente declinato l’invito al circuito Grand Prix, ha impiegato il suo tempo durante il lockdown concludendo il suo percorso di studi all’Università Waseda di Tokyo, dove si è laureato alla facoltà di Scienze Umane proponendo una tesi incentrata sullo studio in prospettiva della tecnologia della Capture Motion da utilizzare nel pattinaggio di figura; un lavoro che, stando a quanto hanno riportato i media locali, ha una lunghezza in termini di caratteri ben oltre la media degli altri elaborati prodotti dagli altri studenti.

fabrizio.testa88@gmail.com

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo