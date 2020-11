Pattinaggio artistico, spettacolo assicurato alla quarta tappa della Coppa Di Russia: fuochi d’artificio nel singolo femminile e nelle coppie

Partirà domenica 8 novembre e proseguirà fino a giovedì 12 dal ghiaccio di Kazan la quarta tappa della Coppa Di Russia 2020, competizione itinerante interna di pattinaggio artistico valida come evento di qualificazione per i Campionati Nazionali.

Per il quarto appuntamento del circuito sono attese delle sfide a dir poco interessanti, in particolare in due specialità: a tenere banco sarà certamente la gara del singolo femminile, che vedrà contrapporsi le neo allieve di Evgenii Plushenko Alexandra Trusova, reduce dalla vittoria nella tappa di Mosca, e Alena Kostornaia, pronta finalmente a debuttare nella nuova stagione. Tra le altre, decisamente competitive, avversarie, spicca la presenza di Maya Khromykh, patinatrice già in grado di staccare il quadruplo salchow, e della Campionessa Europea 2019 Sofia Samodurova.

Fuochi d’artificio nelle coppie d’artistico, dove assisteremo a una battaglia agguerritissima tra i Campioni d’Europa in carica Aleksandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii, i veterani in cerca di riscatto Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, e i sempre più in crescita Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov: per l’occasione esordiranno anche i Campioni Mondiali Junior Apollinariia Panfilova-Dmitri Rylov e la coppia di nuova formazione composta da Victoria Vasilieva (che ha deciso di abbandonare la brillante carriera da singolista) e Nikita Volodin.

Makar Ignatov e Andrei Mozalev saranno infine gli osservati principali nell’individuale maschile. Il forfait dei danzatori Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, in quarantena dopo la positività al Covid-19 del loro allenatore, ha invece tolto un po’ di smalto alla specialità della danza. L’intera rassegna sarà disponibile gratuitamente sul canale YouTube Первый канал (Channel One).

IL PROGRAMMA DELLA QUARTA TAPPA DELLA COPPA DI RUSSIA (orario italiano)

Domenica 8 novembre

15:30-17:00 Short program individuale femminile

17:15-18:45 Short program individuale maschile

Lunedì 9 novembre

12:30-14:15 Free program individuale maschile

14:45-15:35 Rhythm dance danza sul ghiaccio

15:55:17:40 Free program individuale femminile

Martedì 10 novembre

12:00-14:00 Free dance danza sul ghiaccio

17:45-19:30 Short program coppie

Mercoledì 11 novembre

12:30:14:30 Free program coppie

Foto: LaPresse