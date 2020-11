Pattinaggio artistico, Mikhail Kolyada con il cuore e con la testa vince la Rostelecom Cup 2020

Testa e cuore. Mikhail Kolyada ha vinto con merito la gara individuale maschile alla Rostelecom Cup 2020, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento alla Mega Sport Arena di Mosca (Russia), proseguendo l’incoraggiante ripresa avviata dopo lo stop forzato da una sinusite cronica.

L’allievo di Alexei Mishin ha sbaragliato la concorrenza proponendo una performance di grande spessore, ornata da un pattinaggio elegante e da elementi tecnici di alto profilo, dimostrando strategia e cervello da vendere: dopo un inizio pressoché perfetto contrassegnato dall’esecuzione di due quadrupli toeloop, di cui il primo atterrato con il triplo toeloop, il nativo di San Pietroburgo ha infatti mandato a vuoto il primo axel, ruotandolo solo semplice, recuperandolo però successivamente sia in combinazione con il doppio toeloop che singolo nella seconda metà del programma. Un buon triplo rittberger, il triplo lutz combinato con l’euler/triplo salchow e il predominio assoluto sul secondo punteggio hanno quindi spinto la medaglia di bronzo ai Mondiali del 2018 in quota 188.55 (93.55, 95.00) nel segmento, totalizzando 281.89.

Niente da fare quindi per Morisi Kvitelashvili, in testa dopo lo short, che ha dovuto cedere il passo all’avversario. Prova comunque positiva quella del georgiano che, dopo una partenza promettente impreziosita dal triplo axel e dalle due combinazioni quadruplo salchow/triplo toeloop e quadruplo toeloop/doppio toeloop, ha sofferto nella seconda parte della prova, cadendo nel quadruplo toeloop e realizzando in modo non idoneo il salto di collegamento euler tra il triplo flip e il triplo salchow, ottenendo comunque 176.24 (88.74, 88.50) per 275.80, sette punti in più di Petr Gumennik, terzo con 172.21 (89.31, 84.90) per 268.47 frenato da una caduta nel quadruplo salchow singolo e da un rocambolesco inciampo nei passi di transizione tra il triplo axel e la trottola fly camel.

Podio sfiorato in rimonta infine per Andrei Mozalev che, con il secondo libero, ha cercato di risalire la china confezionando una prestazione composta da due quadrupli toeloop (uno agganciato al doppio toeloop) e due tripli axel in zona bonus, mancando però il quadruplo flip, ruotato solo doppio, e dovendosi quindi accontentare della quarta posizione con 180.68 (93.18, 87.50) per 266.69.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: Valerio Origo