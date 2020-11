Sci freestyle, Tess Ledeux e Andri Ragettli vincono in Coppa del Mondo slopestyle a Stubai

A Stubai (Austria) è incominciata la Coppa del Mondo 2020-2021 di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. La francese Tess Ledeux ha vinto la gara femminile con 89.00 punti. La 18enne, Campionessa del Mondo in carica, ha conquistato la sua quinta vittoria nel massimo circuito itinerante, a 10 mesi di distanza dall’ultimo sigillo (lo scorso 11 gennaio a Font Romeu). La transalpina è riuscita a regolare con ampio margine la norvegese Johanne Killi (81.00) e la cinese Ailing Eileen Gu (77.00), mentre l’estone Kelly Sildary, prima in qualifica, non ha partecipato. Al maschile, invece, trionfo del fuoriclasse svizzero Andri Ragettli con 94.00 punti. Il detentore della Sfera di Cristallo ha avuto la meglio nei confronti dei norvegesi Christian Nummedal (91.75) e Ferdinand Dahl (87.25).

