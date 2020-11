Pattinaggio artistico: cancellati i Campionati Mondiali Junior 2021

Arriva la prima, pesantissima, cancellazione in vista del 2021 nel mondo del pattinaggio artistico. Dopo aver eliminato dal calendario il circuito ISU Junior Grand Prix, L’International Skating Union ha annunciato nel pomeriggio di martedì 24 novembre tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale l’annullamento dei Campionati Mondiali Junior, evento che avrebbe dovuto svolgersi ad Harbin, in Cina, dall’1 al 7 marzo 2021.

Una notizia pessima per tutti i giovanissimi pattinatori, per questa stagione ufficialmente orfani di rassegne di prima fascia. Alla luce di quanto deciso dalla Federazione, personalità di altissimo profilo come la russa Kamila Valieva, affronteranno l’annata Olimpica al debutto nella massima categoria con più di 12 mesi di assenza dalle scene internazionali. La motivazione di tale scelta, come prevedibile, è legata alle difficoltà organizzative scaturite dall’emergenza sanitaria.

Contemporaneamente però l’ISU ha fatto anche sapere di non avere ancora preso effettivamente una decisione circa l’ipotetica Finale del Grand Prix, appuntamento che certamente non si svolgerà in Cina e che è in questo momento in fase di valutazione per soluzioni alternative.

Foto: International Skating Union (Figure Skating, Free editorial use)