Pattinaggio artistico a rotelle: il consiglio di Sara Locandro ai giovani allenatori: “Il pattinaggio deve essere una ragione di vita”

La Maestra delle Maestre Sara Locandro è stata l’ospite dell‘ultima puntata di Figure2u, la rubrica di approfondimento sul mondo del pattinaggio artistico a rotelle e di figura in onda ogni martedì sera su Sport2u, la WebTv di OA Sport. La celeberrima allenatrice, che può vantare più di quaranta ori iridati e ottanta medaglie complessive ai Campionati Mondiali, ha ripercorso insieme al conduttore Franco Culcasi i punti salienti della sua gloriosa carriera, non risparmiando importanti riflessioni anche sulla situazione attuale della disciplina.

La tecnica nativa di Pordenone ha infatti posto l’accento sul recente miglioramento complessivo di tutti i Paesi, frutto di anni di studi, seminari e soprattutto stage dei tecnici italiani all’estero: “Prima insegnavamo noi, poi tutti gli altri si sono evoluti e adesso ci confrontiamo. Tutte le Nazioni hanno fatto dei progressi: l’importante non è arrivare primo, ma essere bravo tra atleti bravi. Non è necessario vincere se non hai nessuno intorno: tu devi vincere se ti confronti con atleti competitivi; questo è quello che succederà adesso tra la nostra scuola con altre d’avanguardia come quella spagnola, tedesca, argentina o cilena: loro continuano a migliorare e questo lockdown li ha aiutati a studiare, a confrontarsi, a migliorare in tutti i sensi“.

Loading...

Loading...

Stage e adattamento alle situazioni sono stati certamente fondamentali secondo la coach per lo sviluppo di alcune Nazioni in particolare: “Quando andavo nelle scuole in Argentina o in Europa dicevo che il loro miglioramento sarebbe avvenuto solo organizzando degli stage, una formula che ho lanciato io a Spinea, e imparando a pattinare all’aperto in qualsiasi spazio disponibile. I Palazzetti sono infatti poco accessibili e non danno, nella maggior parte dei casi, la possibilità di allenarsi tanto“.

Tra i vari argomenti Sara Locandro ha inoltre illustrato il suo punto di vista sulla professione dell’allenatore: “L’aspetto che mi inorgoglisce è avere coltivato un grande numero di allenatori. Alcuni sono riusciti a formare atleti di alto livello, altri sono rimasti a curare il vivaio, ruolo importantissimo“.

E quale consiglio può dare la mentore più vincente al mondo ai giovani tecnici? “Cercare di porsi degli obiettivi e avere l’ambizione di raggiungere certi risultati; da una parte bisogna guadagnare, dall’altro bisogna investire. Non si può pensare solo a guadagnare o di praticare questo lavoro nei momenti liberi. Il pattinaggio deve essere una ragione di vita. E non si può neanche pensare di appoggiarsi sempre ad altri allenatori e rilassarsi. Ci si può appoggiare ad altri per chiarimenti o stimoli, ma bisogna cercare dentro se stessi la passione, la grinta, la volontà di voler migliorare“. Di seguito l’intervista completa.

SARA LOCANDRO A FIGURE2U

fabrizio.testa88@gmail.com

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Figure2u (Sport2u)