Pattinaggio artistico a rotelle: ecco Figure2u Speciale Elezioni FISR 2020. Le interviste ai candidati

Manca sempre meno alla quarantacinquesima Assemblea Nazionale Ordinaria della Federazione Italiana Sport Rotellistici, prevista al Palazzo Dei Congressi di Riccione domenica 15 novembre, occasione in cui verranno eletti i membri per ricoprire le cariche federali in vista del quadriennio olimpico 2020-2024.

Come ricorda il sito ufficiale della FISR, oltre a Sabatino Aracu, candidato unico alla massima carica federale, saranno eletti dieci consiglieri (sette in quota dirigenti, due in quota atleti, uno in quota tecnici) e il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili.

In attesa dell’importantissimo evento, nei giorni antecedenti alla votazione è andato in onda su Sport2u, la WebTv di OA Sport, un ciclo speciale di Figure2u, la rubrica di approfondimento sulla disciplina solitamente online ogni martedì alle ore 21:00. Quasi tutti i candidati quindi, purtroppo non tutti, hanno risposto all’appello di Franco Culcasi, volto della trasmissione nonché fondatore del network, illustrando le loro idee riguardo il futuro delle rotelle. Di seguito tutte le interviste complete.

FIGURE2U SPECIALE ELEZIONI FISR 2020: LE INTERVISTE AI CANDIDATI

Mario Franconetti (candidato alla carica di consigliere federale)

Marika Kullmann (candidata alla carica di consigliere federale)

Cristina Marabese (candidata alla carica di consigliere federale)

Mario Tinghi (candidato alla carica di consigliere federale)

Michele Grandolfo (candidato alla carica di consigliere federale)

Sandro Cipriani (candidato alla carica di consigliere federale-atleta)

Francesca Lollobrigida (candidata alla carica di consigliere federale-atleta)

Alessandro Amadesi (candidato alla carica di consigliere federale-atleta)

Alessandro Spigai (candidato alla carica di consigliere federale-atleta)

Paola Giulianelli (candidata alla carica di consigliere federale-tecnico sportivo)

Massimo Giudice (candidato alla carica di consigliere federale-tecnico sportivo)

