Basket: Olimpia Milano sull’altalena, dal +20 al pari e poi alla vittoria contro lo Zalgiris Kaunas in Eurolega 2020-2021

Quarta vittoria stagionale in Eurolega per l’Olimpia Milano, ma i brividi corsi al Forum di Assago sono tanti. L’A|X Armani Exchange di Ettore Messina riscatta la sconfitta con la Stella Rossa battendo lo Zalgiris Kaunas per 98-92, ma rischia davvero tanto facendosi rimontare 20 punti di vantaggio a cavallo degli ultimi due quarti. A evitare il peggio sono le eccellenti prove dell’ex Zach LeDay (22 punti) e di Kevin Punter (20), mentre anche Shavon Shields (17) mostra buone cose, come al suo solito. Allo Zalgiris non bastano i 16 di Lukas Lekavicius, i 15 di Rokas Jokubaitis e i 13 di Augustine Rubit.

Inizio sprint di Milano, che fin da subito vuole riscattarsi dall’opaca prestazione di due giorni fa. LeDay cerca subito di fare la differenza contro la sua ex squadra, Punter piazza il tiro da tre del 9-3 ed è subito time out per Schiller. La coppia Vasturia-Lauvergne reagisce senza tanti complimenti, raggiungendo la parità a quota 12. I ritmi sono altissimi, e ad approfittarne, sull’onda lunga, è lo Zalgiris, che dal 21-17 piazza un parziale di 0-8 che costringe Messina al time out, che non modifica, ad ogni modo, il risultato del primo quarto: 21-25.

Il suo affondo l’Olimpia lo piazza all’inizio del secondo periodo: dal 24-27 Hines inizia a dispensare sapienza cestistica ovunque, segnando o dando modo di segnare, Punter raggiunge la doppia cifra personale, LeDay si rivela ulteriormente scatenato per il parziale di 11-0. Milano è nel suo miglior momento, non scalfito neanche dal fatto che, sul 46-31, lo Zalgiris, di squadra, riesca a trovare un buon 0-9. La risposta è affidata a due triple di Shields e Rodriguez: 52-40 all’intervallo.

L’allungo raggiunge enormi proporzioni al ritorno dagli spogliatoi, con Punter che tutto quel che trova lo trasforma in oro per il 62-42. Per qualche minuto, fino al 67-49, l’Olimpia sembra controllare, ma quello che non si aspetta è cosa succede dopo: siccome dare per vinta una qualunque squadra lituana, e ancor più lo Zalgiris, è mestiere solo per chi non conosce lo spirito del Paese baltico, ecco che la coppia Jokubaitis-Rubit si prende sulle spalle i compagni e, per iniziare, li porta sotto 73-64 con 10 minuti da giocare.

Quando ai due si uniscono le giocate pregiate di Lekavicius, quel che vivono i pochi autorizzati all’interno del Mediolanum Forum ha quasi del surreale: da 62-42 a 77-77, è parziale di 15-35. Ci pensano Micov e, in allontanamento, LeDay a ridare un leggero vantaggio all’Olimpia, con pronte risposte di Rubit e Walkup. Due triple in venti secondi di Rodriguez e Delaney sembrano chiudere le cose, solo che Jokubaitis e Hayes non sono d’accordo, almeno fino a quando ancora Delaney, a 19″ dal termine, decide che non è più il caso di scherzare: tripla e partita in ghiaccio. Finisce 98-92 ed Ettore Messina può tirare un sospiro di sollievo.

OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-ZALGIRIS KAUNAS 98-92 (21-25, 52-40, 73-64)

MILANO – Punter 22, LeDay 20, Micov 5, Roll, Rodriguez 9, Tarczewski, Biligha ne, Cinciarini ne, Delaney 13, Shields 17, Brooks 2, Hines 10. All. Messina

ZALGIRIS – Walkup 8, Lekavicius 16, Hayes 9, Jankunas 2, Lukosiunas ne, Milaknis, Geben 2, Rubit 13, Jokubaitis 15, Vasturia 8, Grigonis 10, Lauvergne 9. All. Schiller

