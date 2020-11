Pallanuoto femminile, Arianna Garibotti è positiva al Coronavirus

A pochi giorni dal via della Serie A1 femminile di pallanuoto è risultata positiva al Coronavirus l’azzurra Arianna Garibotti, dell’Ekipe Orizzonte: la compagine etnea sabato 7 novembre esordirà in campionato in casa contro il Vela Nuoto Ancona. Lo ha comunicato la stessa società catanese sulla propria pagina Facebook.

“L’Ekipe Orizzonte comunica che l’ultima serie di tamponi, ai quali si sono sottoposti tecnici, atlete e dirigenti della nostra società, ha evidenziato la positività al COVID-19 di Arianna Garibotti. La nostra giocatrice era risultata negativa al precedente ciclo di tamponi, effettuato sabato scorso insieme a compagne, staff tecnico e dirigenziale. Dopo 48 ore da quel test Arianna Garibotti è andata in isolamento in via precauzionale, a causa della sintomatologia accusata da un congiunto. Nei giorni successivi si è sottoposta a test molecolare, che ha dato esito positivo. Tutti gli altri tamponi svolti nella giornata di oggi da tesserati e dirigenti hanno dato invece esito negativo e verranno ripetuti la prossima settimana, come da protocollo“.

IL POST DELL’EKIPE ORIZZONTE

Foto: Luigi Mariani LPS