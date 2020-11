Pallanuoto femminile, Arianna Garibotti è finalmente negativa al Coronavirus

A poche ore dal secondo match della Serie A1 femminile di pallanuoto, che vedrà oggi impegnato il Catania a Firenze, è risultata finalmente negativa al Coronavirus l’azzurra Arianna Garibotti, dell’Ekipe Orizzonte, contagiata ad una settimana dall’esordio in campionato in casa contro il Vela Nuoto Ancona. Lo ha comunicato la stessa società catanese sulla propria pagina Facebook.

Per il match odierno le etnee recupereranno Valeria Palmieri, che ha superato l’infortunio all’occhio che le aveva fatto saltare il primo match del Girone B, mentre Arianna Garibotti, tornata negativa al Covid-19, non sarà della partita, in quanto impegnata nella preparazione per tornare in piena forma.

Loading...

Loading...

Nel comunicato della società etnea c’è spazio per le parole del coach delle siciliane, Martina Miceli: “Siamo ancora molto arrugginite e ci mancano gli automatismi. Però c’è grande voglia, abbiamo un ottimo gruppo ed è un piacere allenare e vedere insieme le nostre ragazze. Affronteremo questa trasferta proprio con il forte desiderio di stare insieme“.

IL POST DELL’EKIPE ORIZZONTE

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Luigi Mariani LPS