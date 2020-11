Pallanuoto, Champions League 2020-2021: il calendario e il programma dei gironi. Ci sono Pro Recco, AN Brescia e Ortigia

Doppio pass per Ortigia e AN Brescia, saranno tre le squadre italiane al via della fase a gironi della Champions League di pallanuoto maschile 2020-2021. La Pro Recco aveva infatti già ricevuto la wild card iniziale. Oggi è stato deciso il calendario, con dodici partecipanti divise in dodici gironi. Andiamo a scoprire il programma completo.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO 2020-2021

Girone A: Spandau Berlino (Ger), Olympiacos (Gre), Pro Recco (Ita), Marsiglia (Fra), Ortigia (Ita), Jug (Cro).

Girone B: Jadran Herceg Novi (Mne), Waspo Hannover (Ger), Dinamo Tbilisi (Geo), Brescia (Ita), Barceloneta (Esp), Ferencvaros (Hun).

Girone A

1° Concentramento a Ostia – 1a giornata (14 dicembre)

SPANDAU BERLINO-JUG

PRO RECCO-MARSIGLIA

OLYMPIACOS-ORTIGIA

1° Concentramento a Ostia – 2a giornata (15 dicembre)

JUG-MARSIGLIA

ORTIGIA-PRO RECCO

SPANDAU BERLINO-OLYMPIACOS

1° Concentramento a Ostia – 3a giornata (16 dicembre)

MARSIGLIA-ORTIGIA

OLYMPIACOS-JUG

PRO RECCO-SPANDAU BERLINO

2° Concentramento (1-5 marzo) – 4a giornata

JUG-ORTIGIA

SPANDAU BERLINO-MARSIGLIA

OLYMPIACOS-PRO RECCO

2° Concentramento (1-5 marzo) – 5a giornata

PRO RECCO-JUG

MARSIGLIA-OLYMPIACOS

SPANDAU BERLINO-ORTIGIA

2° Concentramento (1-5 marzo) – 6a giornata

JUG-PRO RECCO

OLYMPIACOS-MARSIGLIA

ORTIGIA-SPANDAU BERLINO

2° Concentramento (1-5 marzo) – 7a giornata

ORTIGIA-JUG

MARSIGLIA-SPANDAU BERLINO

PRO RECCO-OLYMPIACOS

3° Concentramento (19-22 aprile)- 8a giornata

ORTIGIA-MARSIGLIA

JUG-OLYMPIACOS

SPANDAU BERLINO-PRO RECCO

3° Concentramento (19-22 aprile)- 9a giornata

MARSIGLIA-JUG

PRO RECCO-ORTIGIA

OLYMPIACOS-SPANDAU BERLINO

3° Concentramento (19-22 aprile) – 10a giornata

JUG-SPANDAU BERLINO

MARSIGLIA-PRO RECCO

ORTIGIA-OLYMPIACOS

Girone B

1° Concentramento a Budapest – 1a giornata (15 dicembre)

JADRAN HERCEG NOVI-FERENCVAROS

DINAMO TBILISI-BRESCIA

WASPO HANNOVER-BARCELONETA

1° Concentramento a Budapest – 2a giornata (16 dicembre)

FERENCVAROS-BRESCIA

BARCELONETA-DINAMO TBILISI

JADRAN HERCEG NOVI-WASPO HANNOVER

1° Concentramento a Budapest – 3a giornata (17 dicembre)

BRESCIA-BARCELONETA

WASPO HANNOVER-FERENCVAROS

DINAMO TBILISI-JADRAN HERCEG NOVI

2° Concentramento (1-5 marzo) – 4a giornata

FERENCVAROS-BARCELONETA

JADRAN HERCEG NOVI-BRESCIA

WASPO HANNOVER-DINAMO TBILISI

2° Concentramento (1-5 marzo) – 5a giornata

DINAMO TBILISI-FERENCVAROS

BRESCIA-WASPO HANNOVER

JADRAN HERCEG NOVI-BARCELONETA

2° Concentramento (1-5 marzo) – 6a giornata

FERENCVAROS-DINAMO TBILISI

WASPO HANNOVER-BRESCIA

BARCELONETA-JADRAN HERCEG NOVI

2° Concentramento (1-5 marzo) – 7a giornata

BARCELONETA-FERENCVAROS

BRESCIA-JADRAN HERCEG NOVI

DINAMO TBILISI-WASPO HANNOVER

3° Concentramento (20-23 aprile) – 8a giornata

BARCELONETA-BRESCIA

FERENCVAROS-WASPO HANNOVER

JADRAN HERCEG NOVI-DINAMO TBILISI

3° Concentramento (20-23 aprile)- 9a giornata

BRESCIA-FERENCVAROS

DINAMO TBILISI-BARCELONETA

WASPO HANNOVER-JADRAN HERCEG NOVI

3° Concentramento (20-23 aprile) – 10a giornata

FERENCVAROS-JADRAN HERCEG NOVI

BRESCIA-DINAMO TBILISI

BARCELONETA-WASPO HANNOVER

