Pallamano, Qualificazioni Europei 2022: Italia sconfitta con orgoglio dalla Norvegia nella prima giornata

Inizia con una sconfitta il cammino dell’Italia nel gruppo 6 delle qualificazioni agli Europei di pallamano 2022, con la formazione del Bel Paese superata per 24-39 dalla Norvegia, vice-campione del mondo in carica, al termine di un incontro che ha visto la squadra di Trillini disputare un’egregia prova per larghi tratti, al cospetto di una vera e propria corazzata.

Avvio sprint per gli azzurri, che sbloccano dopo appena un minuto, grazie a Michele Skatar, concendendo il pareggio al fuoriclasse Sander Sagosen, che batte al terzo tentativo Andrea Colleluori, titolare a causa dell’assenza di Domenico Ebner. I ritmi sono intensi, ad approfittarne sono gli scandinavi, che ricorrono più volte al contropiede, mentre al 9′ Stefano Arcieri accorcia sul 3-4.

Col passare dei minuti l’Italia fatica sempre di più a trovare spazio tra le maglie avversarie e non riesce a segnare, con il tecnico Riccardo Trillini costretto a chiamare time-out al 13′ sul 3-7. Al rientro, cambiano gli uomini, con Riccardo Stabellini, Giacomo Savini e Gianluca Dapiran che fanno il loro ingresso in campo, ma non cambia il leitmotiv della partita, che vede la Norvegia difendere strenuamente, supportata dal portiere Torbjoern Bergerud, un muro quest’oggi.

Il primo tempo va in archivio sul 7-17 in favore degli ospiti, nonostante l’attenta retroguardia azzurra, almeno in quarta fase. Nella ripresa esce Sagosen, ma la Norvegia non sembra cambiare piglio, continuando a premere con il numero 13 Enrik Toft, che sul lato sinistro ha decisamente troppo spazio da sfruttare. L’Italia risponde invece con una serie di scalari, che liberano al tiro Thomas Bortoli ed Andrea Parisini, i quali bucano finalmente Bergerud.

I vice-campioni iridati ruotano tutti gli effettivi a disposizione, senza mai perdere intensità, con l’Italia che si affida invece al talento di Pablo Marrochi e Riccardo Stabellini, autori di gol di alta classe, fino al conclusivo 24-39, che assegna i primi punti alla probabile dominatrice del girone.

Foto: FIGH