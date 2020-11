Pagelle Milan-Lilla 0-1 LIVE, voti Europa League 2020-2021: Romagnoli ingenuo, Donnarumma incolpevole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Donnarumma 6.5 – Decisivo in uscita sulla volata in contropiede di David. Nulla può nel rigore di Yazici

Dalot 6 – Bell’inserimento sulla destra nell’occasione più ghiotta per il Milan ma il cross non è all’altezza del tempismo

Kjaer 6.5 – Attento in difesa e preciso anche nell’impostazione

Romagnoli 4.5 – Ingenuo nel contatto con Yazici in area che provoca il rigore

Hernandez 6.5 – Intraprendente come sempre sulla fascia sinistra e puntuale nelle chiusure. Sua la penetrazione più pericolosa dei rossoneri

Tonali 6.5 – Presente e attivo nella zona nevralgica del campo. Pochi errori per lui e tanto movimento

Kessiè 6 – Buon inizio: movimento e precisione a centrocampo.

Castillejo 5.5 – Parte bene ma poi esce un po’ dal match

Krunic 5.5 – Non particolarmente dentro al gioco rossonero. Qualche imprecisione

Brahim Diaz 5.5 – Pochi spazi nella rete difensiva avversaria. Riesce comunque a mettere in difficoltà la difesa avversaria

Ibrahimovic 6 – Sfiora il pareggio su punizione. Bravo a servire Hernandez in profondità

All.: Pioli

Lilla (4-4-2): Maignan n.g.; Celik 5.5, Fonte 6, Botman 6.5, Bradaric 5.5; Yazici 7, Renato Sanches 6, Xeka 6, Bamba 5.5; Ikoné 6, David 6. All. Galtier

Buonasera agli amici di OA Sport. Terzo appuntamento per i gironi di Europa League per il Milan che, dopo aver battuto in trasferta il Celtic (3-1) e in casa 3-0 lo Sparta Praga, affronta questa sera a San Siro (senza pubblico) il Lilla, secondo in classifica in Ligue 1 a due punti dal Psg. Pioli insegue la terza vittoria consecutiva che consegnerebbe ai rossoneri la quasi certezza del passaggio al turno successivo e la possibilità di affrontare con tranquillità e magari facendo ruotare i giocatori, le prossime tre sfide del girone di Europa League in programma dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali. Ecco minuto per minuto, le pagelle della sfida tra Milan e Lille, fischio d’inizio alle 21.00.

