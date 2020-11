Orari partite Nations League oggi: tv, programma, streaming, calendario 17 novembre

Torna anche quest’oggi la Nations League di calcio 2020, che propone ben nove partite in programma, tutte in contemporanea, alle ore 20.45, quattro delle quali appartenenti alla Lega A, iniziando dalla trasferta del Portogallo di Cristiano Ronaldo in casa della Croazia, con la Francia che invece ospiterà la Svezia. In tv invece potremmo gustare Spagna-Germania, su Mediaset 20, ma anche in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Play, con il programma completato da Svizzera-Ucraina.

Nella Lega C l’Azerbaigian farà invece visita al Lussemburgo, mentre il Montenegro affronterà Cipro tra le mura amiche. Spettacolo atteso anche nella Lega D, dove Gibilterra e Liechtenstein andranno a caccia di una storica vittoria, chiudendo la serata con Andorra-Lettonia e Malta-Isole Far Oer.

Il programma e dove vedere le partite in tv e streaming:

Nations League 2020

Martedì 17 novembre 2020

LEGA A

20:45 Croazia-Portogallo

20:45 Francia-Svezia

20:45 Spagna-Germania

20:45 Svizzera-Ucraina

LEGA B

20:45 Lussemburgo-Azerbaigian

20:45 Montenegro-Cipro

LEGA D

20:45 Andorra-Lettonia

20:45 Gibilterra-Liechtenstein

20:45 Malta-Faerøerne

gianni.lombardi@oasport.it

Foto: LaPresse