Olimpiadi Tokyo 2021: gli atleti non dovranno stare in quarantena all’arrivo in Giappone. Ecco come funzioneranno i tamponi

La riunione di ieri tra autorità di Tokyo, Governo del Giappone e Comitato Organizzatore delle Olimpiadi ha portato ad importanti novità in vista dei Giochi del 2021: atleti e tecnici non dovranno osservare la quarantena di due settimane al loro arrivo nel Paese nipponico. Tale misura non dovrebbe essere applicata neppure agli spettatori.

Così il CEO del Comitato Organizzatore, Toshiro Muto: “Atleti, tecnici e dirigenti dovranno obbligatoriamente sottoporsi a test per il Covid-19 entro 72 ore prima del loro arrivo sul suolo nipponico. Coloro che saranno eleggibili per i Giochi di Tokyo avranno il permesso di entrare nel Paese, ma solo se avranno rispettato delle significative misure di prevenzione e sicurezza prima del loro arrivo in Giappone“.

Per gli spettatori invece la decisione definitiva non è stata ancora presa, ma si va verso una misura simile: “Sarebbe impossibile sottoporli tutti a quarantena. Molto dipenderà da come evolverà la situazione nei prossimi mesi. Nella primavera del prossimo anno elaboreremo un piano sugli spettatori, compresi i non giapponesi, ma sarà impossibile mettere in quarantena tutti gli stranieri. Quindi per loro saranno necessari test prima e dopo l’arrivo qui“.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse