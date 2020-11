Olimpia Milano-Brescia oggi, Serie A basket 2020-2021: orario, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 8 novembre, al “Mediolanum Forum” di Assago andrà in scena il match tra Olimpia Milano e Brescia, valido per la settima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

L’AX Armani Exchange va alla ricerca del settimo sigillo in campionato: le Scarpette Rosse sono a punteggio pieno, soli in vetta alla classifica, e partono ampiamente favoriti anche nell’odierno derby lombardo. La squadra allenata da Ettore Messina è reduce dalla sconfitta in Eurolega contro Valencia (86-81, secondo ko stagionale per i meneghini) e scenderanno in campo con grande voglia di rivalsa. Dall’altro lato del parquet troveranno una Germani Brescia che ancora deve trovare la giusta quadratura: in queste prime sei giornata la Leonessa ha incassato ben quattro sconfitte e naviga nei bassifondi della classifica.

Loading...

Loading...

La palla a due tra Olimpia Milano e Brescia è fissata per le ore 17.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, e sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player e su Sky Go. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport, invece, ve ne offrirà la Diretta Live testuale, garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

OLIMPIA MILANO-BRESCIA OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 8 novembre

Ore 17.00: AX Armani Exchange Milano – Germani Brescia

Diretta tv – Eurosport 2

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo