Nuoto, ISL 2020: settimo match (seconda sessione). Cali Condors in vetta, i London Roar devono inseguire

Una giornata particolarmente intensa a Budapest (Ungheria), sede delle International Swimming League 2020. La Champions League del nuoto in corsia (vasca corta) ha sorriso agli assi americani dei Cali Condors che con 255.0 punti hanno concluso la seconda sessione odierna, a precedere i London Roar (246.5 punti), i Tokyo Frog Kings (210.0 punti) e i NY Breakers (167.5 punti).

Pronostici dunque rispettati, con la compagine di base a San Francisco a fare la voce grossa. A dare il via alle danze ci ha pensato l’americana Kelsi Dahlia, vittoriosa nei 100 farfalla donne in 56″15, a precedere di appena un centesimo la francese Marie Wattel (LON). Cali Condors che hanno calato poi l’asso Caeleb Dressel in vasca e il campione statunitense non ha deluso le attese aggiudicandosi la prova dei 100 delfino in 49″33, davanti al compagno di squadra Marcin Cieslak (49″66). 200 dorso sempre nel segno della formazione degli States con Beata Nelson (2’02″31) e Radoslaw Kawecki (1’48″12) a segno.

Non poteva mancare all’appello la regina statunitense della rana Lilly King, trionfante nei 200 metri in 2’15″80, unica a infrangere la barriera dei 2’16”. Dressel ha poi posto il proprio sigillo nell’acqua bianca dei 50 stile libero maschili, vinti in 20″65. Stessa storia, stesso mare nei 200 misti donne nei quali la formazione californiana ha centrato l’obiettivo massimo con l’americana Melania Margalis in 2’04″18, mentre l’instancabile Dressel si è cimentato anche nei 50 rana, giungendo terzo (26″15), nella specialità vinta dal campione britannico dei London Roar Adam Peaty (25″98).

50 rana femminili griffati ancora da King in 29″20, battendo di 5 centesimi la team-mate Molly Hannis. I Cali Condors hanno poi incamerato 26 punti nella 4×100 sl maschile grazie alla prima ed alla quinta posizione dei roster presenti sui blocchetti di partenza. Striscia vincente allungata da Coleman Stewart nei 50 dorso uomini (23″21) e nella staffetta mista femminile (1° e 5° posto).

Foto: LaPresse