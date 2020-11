Nuoto, Cesare Butini: “Nessuno verrà lasciato solo verso le Olimpiadi. Abbiamo voluto dare tranquillità”

Chiarirsi non è mai un male. Cesare Butini, Direttore Tecnico della Nazionale italiana di nuoto, ha scelto di giocare d’anticipo in questa partita inattesa e molto poco gradevole contro il Covid-19. La decisione di proporre per alcuni atleti la convocazione alle Olimpiadi di Tokyo rientra in questa logica, considerando l’eccellenza di costoro, i tempi siglati nel Trofeo Settecolli 2020 e la questione Coronavirus.

“La Direzione Tecnica delle Squadre Nazionali proporrà al prossimo consiglio federale la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo dei nuotatori Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio e della campionessa del mondo in carica dei 200 stile libero Federica Pellegrini. La proposta tiene conto delle prestazioni ottenute durante i Campionati italiani – 57° Trofeo Sette Colli, disputati da 11 al 13 agosto scorso, e delle posizioni individuali nei ranking mondiali sia del 2019 sia del 2020. Sono ovviamente confermati i pass olimpici conquistati da Nicolò Martinenghi, Gregorio Paltrinieri, Margherita Panziera e Simona Quadarella ottenuti ai campionati assoluti invernali del 2019. L’eccezionalità della proposta tiene conto dell’attuale situazione epidemiologica che condiziona la preparazione di molteplici atleti non consentendo omogeneità di allenamento sul territorio nazionale, nonché dell’incertezza che potrebbe rendere necessaria anche un’ulteriore rivisitazione dei criteri di selezione inizialmente definiti per i Giochi Olimpici. Confermato l’imminente campionato italiano assoluto invernale, prossimo evento valido per la qualificazione alle Olimpiadi“, il testo del comunicato di alcuni giorni fa.

Loading...

Loading...

Una proposta non condivisa da alcuni nuotatori, come Fabio Scozzoli e Martina Carraro, con la ligure (bronzo iridato nei 100 rana a Gwangju) che ha contestato i criteri e la tempistica. Ebbene, nell’intervista concessa a OA Sport (in collaborazione con Sport2u) nel corso dell’ultima puntata di Swim2u condotta da Enrico Spada, Gianmario Bonzi e da Giandomenico Tiseo, il Direttore Tecnico ha voluto mettere i puntini sulle i: “La filosofia di questo upgrade è molto semplice: considerare atleti protagonisti di prestazioni di altissimo livello nel Trofeo Settecolli, unica competizione che abbiamo avuto modo di disputare finora. Il loro riscontro è quello di dicembre 2019 (tempo limite riferito agli Assoluti di quel periodo e in vigore nel 2020). In più ho guardato il ranking dal 1° gennaio 2019 fino al 2020 e i cinque nuotatori rientrano in gruppo ristrettissimo dettato da questa combinazione. Pur avendo chiuso la qualificazione di due gare (400 stile libero uomini e 1500 stile libero donne), non penso che abbiamo danneggiato nessuno, considerando le potenzialità della nostra squadra. Da parte nostra c’è la ferma determinazione a disputare gli Assoluti dal 17 al 19 dicembre per dare modo anche agli altri nuotatori di centrare l’obiettivo a Cinque Cerchi. Pertanto, tutto questo discorso è finalizzato a dare tranquillità a chi ad agosto 2020 ha ottenuto crono rilevanti e nello stesso tempo a mettere in condizione il resto della compagine di centrare il pass nei campionati italiani invernali. Viviamo nell’incertezza, per cui ho voluto porre dei punti fermi sulla base di quanto abbiamo già fatto“.

L’Italia, da questo punto di vista, sta vivendo una situazione un po’ anomala perché mai nella storia tre atlete nei 100 rana possono giocarsi la qualificazione olimpica e anche qualcosa di più ambizioso. Questo potrebbe far pensare che la mancata qualificazione diretta di Carraro e di Arianna Castiglioni sia riconducibile all’ascesa di Benedetta Pilato, ma Butini ha dato una risposta diversa: “In realtà, Carraro e Castiglioni nel ranking che va dal 1° gennaio 2019 al 2020 non si trovano nella top-5 come i cinque atleti citati e questo è un discorso. Se guardiamo inoltre al Settecolli, Arianna avrebbe ottenuto con il suo crono di 1’06″9 (vado a memoria) il tempo degli Assoluti di marzo 2020 (qualora si fosse disputato). Insieme a lei, però, ci sarebbero altri nuotatori, ovvero Miressi, Ceccon, Acerenza e Razzetti. Quindi è stato un Settecolli di eccezionale livello, però tutti questi atleti hanno ottenuto dei riscontri di una qualità “inferiore” e possono gareggiare a Riccione per centrare il target. Comunque nessuno verrà lasciato solo, riservandomi poi dopo le selezioni di marzo un’eventuale integrazione. Martina (Carraro, ndr) ha fatto un’analisi di parte, non valutando questa filosofia“.

Una Nazionale, che al di là dei confronti dialettici sul modus operandi, è in crescita notevole se si considerano le ultime apparizioni internazionali. La squadra, infatti, pare aver cambiato la propria mentalità e il DT azzurro conferma questo mutamento: “Noi abbiamo battuto sul fatto di non sentirsi appagati nella partecipazione agli eventi importanti. La gara è soprattutto la batteria, nella quale dimostrare da subito le proprie qualità. Abbiamo cambiato il criterio degli Europei per far crescere questa consapevolezza di essere protagonisti e impostato un lavoro di squadra a tutti i livelli. Ciò ha fatto capire a tutti i nuotatori che venivano gestiti dai singoli allenatori che c’è coesione. Il nuoto è uno sport individuale, ma può trarre forza dal gruppo. Una formazione in cui vi è una sana competizione tra veterani e giovani, inoltre, innalza il livello“.

VIDEO-INTERVISTA A CESARE BUTINI





giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Laura Vergani