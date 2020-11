NFL 2020-2021 (Thanksgiving Day): Washington e Houston rovinano la festa di Dallas e Detroit, rinviato il match di Pittsburgh

La dodicesima settimana della NFL 2020-2021 si apre, come tradizione, con i match del Thanksgiving Day. Il quarto giovedì del mese di novembre negli States è dedicato alla festa del Ringraziamento e, come consuetudine, assieme al tacchino ripieno e alla torta di zucca, si gioca anche a football. La NFL, solitamente, regala tre incontri agli americani che sono seduti attorno alle tavole con amici e parenti. In questa edizione, invece, le partite sono state solamente due. La sfida interna alla AFC North tra Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens è stata rinviata a domenica per colpa di alcuni casi di positività al Covid-19 (tra i quali anche Lamar Jackson). Non sono mancate le immancabili partite di Detroit e Dallas, due punti fermi del Thanksgiving Day. Nel primo caso gli Houston Texans hanno vinto facilmente in casa dei Lions, mentre il Washington Football Team ha mandato di traverso il tacchino ai Dallas Cowboys.

I MATCH DEL THANKSGIVING DAY

Detroit Lions (4-7) – Houston Texans (4-7) 25-41: il primo match, come sempre, si gioca al Ford Field di Detroit. I Lions partono bene e Peterson va a segno una corsa in meta da una yard per il 7-0 iniziale. Torna in attaccano la compagine di casa, ma JJ Watt intercetta Stafford e riporta il pallone in meta per 19 yds. Punteggio sul 7-7, ma il primo quarto si chiude con un nuovo td dei Texans con Prosise che riceve da Watson per 2 yds ed è 13-7. Si apre il secondo quarto ed è ancora Peterson, sempre da una yard, ad andare a segno. Stavolta il punteggio va sul 14-13. A questo punto Houston cambia marcia. Ancora Watson incanta e lancia Duke Johnson in meta per 33 yds per il nuovo sorpasso, pria che Fairbairn con un field goal dalle 56 yds mandi tutti al riposo sul 23-14. Il secondo tempo si apre con field goal per parte ed il punteggio che si porta sul 26-17. I Lions non riescono a incidere in attacco e la palla torna a Watson che ad inizio quarto periodo manda in end zone Fuller con un lancio da 40 yds per il 32-17 che chiude i conti. Il QB dei Texans è stellare e lancia ancora Fuller per 34 yds per il 41-17. I Lions provano a limitare i danni nel finale, con Stafford che lancia in meta per Sanu per 14 yds, con il punteggio sul 25-41. Watson chiude con 318 yds e 4 td e un rating di 150.3, Stafford ne scrive 295 ma con un solo td e un intercetto. Stellare la prestazione di Fuller che chiude con 171 yds su ricezione e 2 td.

Dallas Cowboys (3-8) – Washington Football Team (4-7) 16-41: come sempre la seconda partita si disputa a Dallas ed è un match importantissimo interno alla NFC East. E sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio con un calcio di Zuerlein dalle 33 yds, ma Gibson porta avanti Washington con una corsa da 5 yds per il 7-3 che chiude il primo quarto. Il secondo si apre con il td di Dalton per Cooper per 54 yds, ma si va al riposo con gli ospiti avanti 17-13 grazie al field goal di Hopkins ed al td di Thomas su lancio di Smith, prima del field goal di Zuerlein che chiude la prima parte di gara. La ripresa si avvicina ad un “massacro sportivo”. Dopo un calcio per parte nel terzo periodo, il finale vede altre due mete su corsa di Gibson e un intercetto riportato in meta di Sweat per il 41-16 finale. La stagione di Dallas prosegue nel modo peggio, il Football Team, invece, sale in vetta alla NFC East.

Pittsburgh Steelers (10-0) – Baltimore Ravens (6-4): rinviata a domenica

