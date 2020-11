NBA: quale futuro per Danilo Gallinari? Atlanta Hawks favoriti per firmare con l’italiano

Danilo Gallinari è sicuramente un nome di spicco tra gli attuali free agent della NBA. Secondo Marc Stein del New York Times ci sono numerose squadre interessate al giocatore italiano, ma attualmente nella corsa al Gallo in netto vantaggio ci sono gli Atlanta Hawks.

La squadra della Georgia è pronta a sacrificare una buona parte del suo monte ingaggi per inserire nel quintetto titolare un giocatore di assoluto affidamento come Gallinari, che andrebbe in questo modo ad alzare il livello di una squadra che punta a centrare i playoff nella prossima stagione. La stella degli Hawks è Trae Young, ma Danilo sarebbe l’elemento perfetto per completare un quintetto con anche altri componenti di rilievo come John Collins e Clint Capela.

Sempre interessati all’ormai ex n°8 di OKC restano anche i Dallas Mavericks, ma quest’ultimi non sono riusciti a trovare l’accordo con Oklahoma per una sign-and-trade. Gallinari avrebbe dovuto firmare il rinnovo con la sua vecchia squadra per poi essere ceduto ai Mavs in cambio di giocatori e scelte. Una situazione che non è più assolutamente percorribile dopo la trade tra i Thunder e Philadelphia, che ha portato ad Oklahoma il pesante contratto di Al Horford in cambio di Danny Green.

Nei prossimi giorni sicuramente Gallinari prenderà la sua decisione. Molte squadre anche di vertice (vedi Boston e Philadelphia) hanno ora spazio salariale e resta da capire se potrebbero interessarsi all’azzurro. Atlanta in pole position, Dallas ci spera ancora e poi possibili sorprese. Il futuro del Gallo è ancora incerto.

Credit Ciamillo