NBA 2020-2021: la lega concede una Disabled Player Exception ai Golden State Warriors

La NBA ha concesso ai Golden State Warriors una Disabled Player Exception dopo che quest’ultimi ne avevano fatto richiesta in seguito al bruttissimo infortunio subito da Klay Thompson la scorsa settimana. Il valore della Disabled Player Exception, stante quanto riporta l’insider di The Athletic Shams Charania, è di 9.3 milioni di dollari. Essa scadrà il 19 di aprile 2021.



La Disabled Player Exception permetterà agli Warriors di aggiungere al proprio roster un giocatore il cui salario è pari o inferiore alla cifra di cui sopra, nonostante essi abbiano già abbondantemente sforato il cap. Ricordiamo, infatti, che la franchigia californiana, al momento, sta già pagando una salatissima luxury tax, la quale è ulteriormente aumentata dopo la recente trade che ha visto Kelly Oubre sbarcare nella Baia.

Sarà interessante ora vedere come si muoveranno, nei prossimi mesi, gli Warriors. Senza Thompson, pur con un ulteriore aggiunta a roster, Curry e compagni non sembrano poter impensierire le candidate al titolo. I californiani continueranno a puntare sugli Splash Brothers e su Draymond Green, i quali hanno fatto la fortuna del sodalizio della Baia, ma da un anno a questa parte sono tutti e tre perseguitati dai problemi fisici, oppure proveranno a fare un retooling?

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Credit: Ciamillo.