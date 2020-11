NBA 2020-2021: DeMarcus Cousins si accasa agli Houston Rockets con un non garantito

DeMarcus Cousins, rimasto senza squadra lo scorso febbraio dopo essere stato tagliato dai Los Angeles Lakers, si accasa agli Houston Rockets con un contratto non garantito. Lo riporta l’insider Shams Charania. Per il pivot statunitense, che non mette piede in campo dalle Finals 2019, si tratta, sostanzialmente, di un’ultima spiaggia. E’ difficile, tuttavia, stabilire, ad oggi, quale ruolo potrà avere Cousins nella franchigia texana, dato che ambedue le stelle del sodalizio, James Harden e Russell Westbrook, hanno chiesto di essere scambiate e se i Rockets dovessero accontentarli, chiaramente i loro obiettivi per l’annata che sta per cominciare cambierebbero radicalmente.

Sono passati poco più di due anni da quando Cousins, con la maglia dei New Orleans Pelicans, stava realizzando una favolosa stagione da 25 punti, 13 rimbalzi e 5,5 assist di media. Fu proprio contro gli Houston Rockets che Boogie, nella primavera del 2018, si ruppe totalmente il tendine di Achille sinistro. Da quel momento per il fuoriclasse di Mobile, Alabama, è iniziato un biennio nero, nel quale ha prima subito uno strappo muscolare alla coscia durante i playoff 2019, disputati con la maglia dei Golden State Warriors, e, poi, pochi mesi più tardi, la rottura del crociato che lo ha tenuto fermo fino ad oggi.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo