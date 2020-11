Nadal-Thiem oggi, ATP Finals 2020: orario, tv, programma, streaming

Si disputeranno oggi, 17 novembre, le partite della seconda giornata del girone London 2020 delle ATP Finals in corso di svolgimento nella capitale inglese. I due vincitori dei match d’esordio, ovvero Rafael Nadal e Dominic Thiem, si sfideranno e il vincitore staccherà direttamente il pass per la semifinale.

Il maiorchino parte, comprensibilmente, con i favori del pronostico anche sulla scorta di quanto fatto vedere nella prima sfida della competizione contro Andrey Rublev. Analizzando i precedenti lo spagnolo ha vinto nove volte su quattordici ma l’austriaco ha trionfato nell’ultima sfida risalente agli Australian Open di quest’anno. Nadal sarà più motivato che mai visto che nel suo palmares manca, quasi incredibilmente, proprio un successo alle Finals.

Il match tra Rafael Nadal e Dominic Thiem si terrà oggi alle ore 15:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.