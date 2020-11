Tsitsipas-Rublev oggi, ATP Finals 2020: orario, tv, programma, streaming

A Londra, in Inghilterra, per quanto riguarda le ATP Finals di tennis 2020, oggi, martedì 17 novembre, si disputerà la terza giornata del round robin. La seconda sfida in programma sarà quella in programma non prima delle ore 21.00 italiane tra l’ellenico Stefanos Tsitsipas ed il russo Andrey Rublev.

Oggi, martedì 17 novembre, si disputerà la terza giornata del round robin delle ATP Finals 2020 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro tra l’ellenico Stefanos Tsitsipas ed il russo Andrey Rublev in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in streaming in abbonamento su Sky Go e NOW TV, inoltre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match.

PROGRAMMA ATP FINALS (17 NOVEMBRE)

Domenica 15 novembre

Campo Centrale

Non prima delle ore 21.00 italiane

Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6) VS Andrey Rublev (Russia, 7)

DIRETTA TV – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

DIRETTA STREAMING – Sky Go, NOW TV

DIRETTA TESTUALE – OA Sport

