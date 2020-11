F1 su TV8, GP Turchia 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Nella giornata odierna all’Istanbul Park si disputerà il Gran Premio di Turchia, quart’ultimo atto del Mondiale 2020 di Formula Uno. Il Circus torna in Anatolia per la prima volta dal 2011 e la gara potrebbe risultare determinante nell’economia della stagione. Lewis Hamilton ha l’opportunità di vincere matematicamente il 7° titolo iridato della carriera, eguagliando Michael Schumacher e diventando così il secondo pilota della storia a raggiungere questo incredibile traguardo. Affinchè questo possa avvenire, il britannico dovrà mantenere un vantaggio di almeno 78 punti sul compagno di squadra Valtteri Bottas al termine del GP. Come seguire in TV l’appuntamento?

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Turchia sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita della gara con poco meno di un’ora di ritardo.

STREAMING – Il Gran Premio di Turchia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta della gara.

F1 – GP TURCHIA 2020: IL PROGRAMMA E IL PALINSESTO TV

GARA

Domenica 15 novembre, ore 11.10 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

Domenica 15 novembre, ore 12.00 – Differita Tv8 (8 digitale terrestre o 121 Sky)

Foto: La Presse

