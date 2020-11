Musetti-Baldi oggi, Challenger Parma 2: orario, tv, programma, streaming

Ricomincia oggi il percorso di Lorenzo Musetti. Dopo il problema fisico che lo ha bloccato nella semifinale dell’ATP 250 di Sardegna contro il serbo Laslo Djere (poi vincitore del torneo), il diciottenne di Carrara torna in scena sul veloce indoor di Parma. E riparte da un derby, quello con Filippo Baldi.

Nessun precedente tra i due giocatori, con il più giovane dei due che, al PalaRaschi, cerca i punti per arrivare fino in Australia con l’accesso diretto, mentre il nativo di Milano cerca di continuare a mostrare quanto di buono fatto vedere nel primo challenger di Parma, quello sul rosso, dove è arrivato fino ai quarti e ha perso, ma lottando, contro Frances Tiafoe (giustiziere anche di Musetti), poi vincitore nella finale giocata di lunedì contro Salvatore Caruso. Nella mattina da triplo derby italiano in terra ducale si giocherà a porte chiuse, per effetto delle recenti disposizioni governative. Per entrambi sarà interessante vederli in versione indoor.

Il match tra Lorenzo Musetti e Filippo Baldi si disputerà al PalaRaschi di Parma come terzo match dalle ore 10:00, e dunque non prima delle ore 13:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale all’interno del sito ATP, che all’interno della sua sezione sui tornei Challenger ha da tempo allestito la sezione Challenger Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BALDI-MUSETTI, CHALLENGER PARMA 2: PROGRAMMA

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE

Non prima delle ore 13:00 Filippo Baldi (ITA)-Lorenzo Musetti (ITA) (4)

BALDI-MUSTTI, CHALLENGER PARMA 2: STREAMING

DIRETTA STREAMING – ATP Challenger Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events