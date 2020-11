Motomondiale, GP Portogallo 2020: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Tutto è pronto per il Gran Premio del Portogallo, epilogo della MotoGP 2020. I sali e scendi dell’autodromo di Portimao accolgono per la prima volta nella storia i centauri del Motomondiale, un evento che originariamente non era previsto nei programmi della categoria.

La location, che lo scorso mese ha accolto il Mondiale di F1, si appresta ad incoronare il campione in due delle tre classi. Sono 18 le curve di questo spettacolare impianto che si articola in 4 chilometri e 600 metri.

Joan Mir si è laureato a Valencia il nuovo campione del mondo della MotoGP. L’iberico di casa Suzuki ha conquistato il primo titolo in carriera in un evento che ha visto la bellissima affermazione di Franco Morbidelli. Il portacolori della Yamaha ha colto lo scorso week-end il terzo successo del 2020, il primo in carriera all’interno dell’impianto dedicato a Riccardo Tormo.

Il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN. SkyGo e Now TV saranno a disposizione di tutti gli appassionati per la diretta streaming, mentre OA Sport seguirà tutto l’evento con la diretta testuale. TV8, canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky, proporrà la differita delle qualifiche e delle ultime tre competizioni del Motomondiale 2020.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP 2020

Programmazione di SKY Sport MotoGP e DAZN

Venerdì 20 novembre

ore 10.00-10.55, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 11.10-12.20, Moto GP, Prove libere 1, diretta

ore 12.35-13.30, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 13.50-14.45, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 15.00-16.10, Moto GP, Prove libere 2, diretta

ore 16.25-17.20, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 21 novembre

ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 22 novembre

ore 10.00-10.20, Moto 3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, Moto GP, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, Moto 2, Warm Up, diretta

ore 12.00, Moto 3, Gara, diretta

ore 13.20, Moto 2, Gara, diretta

ore 15.00, Moto GP, Gara, diretta

La programmazione di TV8 (programmazione da confermare)

Sabato 21 novembre

ore 16.30, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 22 novembre

ore 17.00, Moto 3, Gara, differita

ore 18.00, Moto 2, Gara, differita

ore 19.00, Moto GP, Gara, differita

DOVE SEGUIRE IL GP PORTOGALLO 2020

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN

Diretta streaming su NowTV e SkyGo

Differita su TV8 (Canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LaPresse