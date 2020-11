MotoGP, Valentino Rossi: “Dopo il primo tampone ho pensato di vivere un incubo. Adesso sono contento di poter scendere in pista”

Dopo aver temuto di dover saltare nuovamente un weekend di gara, Valentino Rossi ha potuto tirare un sospiro di sollievo e domani scenderà in pista al Ricardo Tormo di Cheste per la prima giornata di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020, tredicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il “Dottore” della Yamaha, già costretto al forfait causa positività al Covid in occasione del doppio GP ad Aragon, è risultato positivo martedì per poi ottenere il via libera per l’evento valenciano grazie ad un doppio tampone negativo consecutivo negli ultimi due giorni.

“Dopo il primo risultato mi sono preoccupato, ho pensato di vivere un incubo, ma il mio medico mi ha spiegato che poteva succedere, di essere fiducioso e in effetti è andato tutto bene, con due tamponi negativi. Sono molto contento di poter scendere in pista già domani“, ha spiegato il nove volte campione del mondo ai microfoni di Sky (fonte: Ansa). Ricordiamo che il centauro di Tavullia ha preso parte all’ultimo GP d’Europa, ritirandosi dopo pochi giri a causa di un problema tecnico, dopo aver ottenuto anche in quel caso in extremis l’autorizzazione per poter scendere in pista dal sabato sulla sua M1.

“E’ stata dura, perché con queste cose sono in ballo ormai da un mese e negli ultimi 10 giorni è diventata una situazione tosta da gestire – prosegue Rossi a Sky – Ora sono molto contento di poter scendere in pista già domattina. L’ultimo è stato un weekend difficilissimo per noi Yamaha. Questo dovrebbe essere diverso come meteo, è buono, il che dovrebbe aiutarci. Fortunatamente fisicamente io sto bene, non ho mai avuto particolari problemi, mi alleno ormai da tre settimane, sono pronto per cominciare“.

Foto: Lapresse