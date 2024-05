Roland Garros, cinque italiani approdano al turno decisivo delle qualificazioni

Una giornata tra soddisfazioni e pioggia a Parigi, sede del Roland Garros 2024. Proseguono gli incontri del tabellone delle qualificazioni maschile e il bilancio odierno in casa Italia è stato di cinque vittorie e due sconfitte, di conseguenza sono cinque i tennisti che sono approdati al turno decisivo del tabellone cadetto.

Giove Pluvio, come detto, ci ha messo lo zampino e non è stato facile per i giocatori mantenere il proprio standard. Partendo dai successi, bella la vittoria in rimonta di Matteo Gigante (n.137 del ranking) contro il ceco Dalibor Svrcina (n.193 ATP) per 4-6 6-3 7-5, recuperando nel terzo set da una situazione di punteggio poco favorevole. Nel prossimo turno ci sarà da affrontare il brasiliano Gustavo Heide (n.174 del mondo).

In due set, invece, l’affermazione di Mattia Bellucci. Il talentuoso mancino (n.173 del ranking) si è imposto con un giocatore dal passato di spessore, ovvero il sudafricano Lloyd Harris (n.128 del mondo), con il punteggio di 6-1 7-6 (9). Il lombardo si ritroverà nel turno decisivo del tabellone cadetto lo spagnolo Moro Canas (n.190 ATP).

Sempre in rimonta il successo di Giulio Zeppieri, che ha messo nel mirino la terza qualificazione consecutiva la tabellone principale di questo Slam. L’allievo di Massimo Sartori (n.148 del mondo) ha battuto il bulgaro Adrian Andreev (n.236 del ranking), sfruttando la pausa per la pioggia a proprio vantaggio, e riuscendo a riordinare le idee. Sullo score di 4-6 7-5 6-3 il tennista nostrano ha avuto la meglio e nel prossimo incontro si ritroverà il finlandese Virtanen che si è tolto la soddisfazione di battere l’austriaco Dominic Thiem, che ha disputato la sua ultima partita a Parigi visto il ritiro annunciato al termine di questo 2024.

Per questo, la direttrice del torneo, Aurelie Mauresmo, ha voluto conferire un premio simbolico a Thiem per quanto ha fatto in passato in questo Major, ricordando le due Finali consecutive (perse) del 2018 e del 2019 e un bilancio di 28 vittorie e di 10 sconfitte sulla terra parigina.

2x runner-up (2018, 2019)

28-10 record

The Prince of Clay Dominic Thiem bids farewell to #RolandGarros @rolandgarros pic.twitter.com/oXNuo2IeDs — Tennis TV (@TennisTV) May 22, 2024

Altro successo, perdendo il primo set, per Andrea Vavassori. Il piemontese (n.170 del ranking) si è imposto per 6-7 (5) 7-6 (2) 6-0 contro il libanese Benjamin Hassan (n.149 ATP) e nel prossimo incontro se la vedrà contro il tedesco Henri Squire (n.211 del ranking). Successo anche per Francesco Maestrelli, che ha approfittato del ritiro dello spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.203 del mondo) dopo aver vinto il primo set 6-1. Il toscano (n.206 del ranking) giocherà contro l’eterno Mikhail Kukushkin (n.135 del mondo).

Niente da fare invece per Stefano Napolitano e Andrea Pellegrino. Il biellese (n.125 del ranking) ha un po’ deluso le attese, perdendo contro il giapponese Shintaro Mochizuki (n.163 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2, mentre Pellegrino (n.160 del ranking) ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto del francese Gregoire Barrere (n.108 ATP) sullo score di 6-2 3-6 6-4.